Видеообзор смартфона Apple iPhone SE (2020)







Первый iPhone SE появился в марте 2016 года. Тогда он стал «бюджетной» версией смартфона от Apple, который отлично подходил поклонникам компактных корпусов, ведь как раз тогда начался повальный рост диагоналей экранов и, соответственно, габаритов смартфонов. Несмотря на небольшой дисплей и сильно устаревший дизайн, маленький iPhone все еще можно встретить у пользователей. Но модель очень долго не обновлялась, и в этом году долгожданный апгрейд произошел. Внешность осталась хорошо знакомой, ведь новый SE получил корпус от iPhone 8, но при этом тут флагманские комплектующие и новые для этой линейки возможности. Но главное, это цена, составляющая всего $400 для базовой версии. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, чем Apple снабдила новый iPhone SE и как он будет бороться с большим рынком конкурентов.

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