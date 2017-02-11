Memoranda: приключение в стиле магического реализма

Двадцатипятилетняя Мизуки недавно разошлась с мужем, не выдержав скуки банальной семейной жизни. Зато практически все соседи по дому и многие прочие обитатели этого маленького и тихого городка – один другого причудливее и колоритнее. Владелец пекарни помешан на музыке Вагнера, обитатель квартиры этажом ниже целыми днями мастерит какие-то странные музыкальные радиоприборы, ничуть не заботясь о дальнейшей судьбе своих изобретений, ещё один сосед, по слухам, укрывает у себя сбежавшего из цирка слона, – а некоторые так и вообще являются не то людьми под маской животных, не то животными, постепенно превращающимися в людей. Хватает проблем и у самой нашей героини: уже сколько дней она совсем не может спать из-за прячущегося под кроватью старого моряка-коротышки, а временами совершенно забывает своё собственное имя…

Memoranda Жанр адвенчура

Платформы Windows / Mac OS / Linux

Разработчик Bit Byterz

Издатель Digital Dragon

Официальный сайт, Steam, GOG

Появление сюжетных игр от авторов из самых разных стран – явление в любом случае любопытное и достойное всяческого внимания. Совсем недавно мы могли познакомиться с 1979 Revolution, представляющую собой скорее «интерактивный рассказ», пусть и на малоизвестную и актуальную тему, от американских авторов иранского происхождения. Тем более интересным предстаёт творение студии BitByterz из самого Тегерана, выполненное в виде самой что ни на есть классической point-and-click адвенчуры. В октябре 2015-го года она успешно прошла Kickstarter-кампанию, но из-за некоторой неопытности начинающих авторов, которым в итоге пришлось почти полностью переписывать программный код, опоздала с выходом на год с лишним. Впрочем, клиентов системы краудфандинга такими вещами удивить сложно.

На этот раз игра посвящена теме совсем не иранской, а скорее даже японской: источником вдохновения для сценария послужили сразу более двух десятков различных рассказов модного современного писателя Харуки Мураками. К счастью, знакомство с его творчеством для игры совсем не требуется – да и никакого особого восточного колорита здесь нет, за исключением разве что нескольких имён: и архитектура, и внешний вид персонажей напоминают скорее о Европе. Зато атмосфера лёгкого безумия, явно позаимствованная напрямую из постмодернистской литературы, оказывается очень даже примечательной основой для компьютерного приключения в классическом стиле.

Визуально Memoranda выглядит просто отлично: двухмерная рисованная картинка яркая и детализированная, изображения игровых локаций с созданием ожидаемо волшебной атмосферы уютного провинциального городка справляются успешно, как и музыкальное оформление, – хотя «плоские» персонажи несколько выделяются на красочных реалистичных фонах своей стилизованностью. Кроме того, вместо вступительного и финального видеороликов нам демонстрируют всего лишь слайдшоу из отдельных рисунков, – но к этому бюджетному решению как-то не хочется придираться.

Интерфейс традиционен: левая кнопка мыши означает действие с активными объектами на экране, а правая – их осмотр; средняя же, дублируемая «пробелом», открывает инвентарь с большим количеством посадочных мест, намекающих на то, что основу игрового процесса составляет сбор и применение предметов, а также их комбинация. При этом налицо и все прочие стандартные удобства современной уважающей себя адвенчуры: карта с возможностью мгновенного перемещения даже в ещё не посещённые, но уже открытые локации открывается нажатием клавиши «Tab», подсветка активных точек на текущем экране осуществляется при помощи «F», а дневниковые записи героини, вызываемые нажатием «М», служат напоминанием о текущих задачках. Как раз они-то и именуются латинским словом «memoranda» – множественным числом от «меморандум»: так наша героиня называет свои записки, призванные заменить собой покидающую её в самые неожиданные моменты память, а заодно и зафиксировать хоть в каком-то виде странные видения Мизуки.

А странностей тут хватает, несмотря на реалистичный вид локаций и персонажей. Многие из этих последних, как вскоре выясняется, принадлежат к классу «гуманималистов» – разумных животных, пытающихся выдавать себя за людей (временами весьма успешно). Кот выступает в роли знаменитого оперного певца, птица-феникс маскируется под огородное пугало, а селезень в тщательно отутюженном костюме с галстуком служит специалистом по этому самому гунимализму – и снабжает своих коллег по хобби соответствующими секретными снадобьями. Хорошо, что хоть овец в Memoranda не будет – как и охоты на них.

Зато чего здесь будет вдоволь – так это загадок. Собственно головоломок –встроенных в игру отдельными экранами механических и прочих задачек, от вскрытия кодового замка до подбора символов для заклинания-пиктограммы, – как раз не так уж и много, да и все они снабжены трёхуровневой системой подсказок, так что затруднений при решении вызвать не должны. А вот традиционные классические манипуляции с предметами способны показаться совершенно нелогичными многим игрокам, привыкшим к современным упрощённым адвенчурам, в которых ключ к любому замку легко обнаруживается если не на этом же экране, то максимум на соседнем, да ещё и снабжён легко читаемой соответствующей надписью крупными буквами. В «Memoranda» же к нашим услугам очень скоро оказывается сразу несколько десятков локаций одна другой красочнее и богаче на активные точки, так что попытка решить все текущие задачи банальным перебором возможностей применения «всего на всём» будет довольно долгой и утомительной.

При решении местных загадок невольно приходится вызывать в памяти лучшие образцы «ненормальной» квестовой логики, столь характерные для адвенчур 1990-х годов. Увы, нежелательных подсказок и раскрытия сюрпризов сюжета игры при описании таких задачек не избежать: как вам, к примеру, перспектива использовать найденную на берегу моря раковину на слона, чтобы, дунув в неё хоботом, он очистил её от песка, после чего её можно будет отдать вконец спятившему (или просто привидевшемуся нам?) солдату Второй мировой войны, который, стоя посреди импровизированного кладбища, вообразил себя капитаном морского судна, чтобы солдат этот мог наконец-то развеяться как дым, а мы – взять оставшуюся после него окровавленную бейсбольную биту, чтобы с её помощью… Но хватит уже спойлеров! В любом случае, нелогичность игры – не недостаток, который можно было бы поставить в вину более реалистичному проекту, объяснив её стремлением к искусственному увеличению продолжительности, – а совершенно сознательное решение авторов. Какой ещё быть логике сумасбродного, сюрреалистичного и постмодернистского мира, гордящегося своим происхождением от произведений Мураками, как не предельно безумной!

К сожалению, даже такой подход не способен скрыть основную настоящую проблему Memoranda, на этот раз общую для неё и для множества других сегодняшних игр «инди-бюджетного» происхождения: чрезмерную краткость. Знакомство с необычной историей Мизуки займёт, скорее всего, около трёх-четырёх часов – хотя может достичь и совсем иных значений в меру понимания или непонимания местной самобытной логики. И всё же, несмотря на всю ту растерянность, в которую способна вовлечь иранская игра любителей классических приключений, она определённо стоит того, чтобы обратить на неё внимание: очаровательная графика и атмосфера тихого городка со своими скелетами и омутами, безумные персонажи и – в кои то веки! – по-настоящему сложные игровые задачки.



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