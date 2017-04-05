Акции компании Tesla достигли рекордного значения – взята планка $300 за одну ценную бумагу
Только мы успели написать о том, что Tesla обошла по рыночной капитализации Ford, так акции первой подорожали еще сильнее и впервые преодолели отметку в $300. На момент закрытия торгов 4 апреля одна акция Tesla стоила $303,7. Причем во время самих торгов их цена поднималась даже еще выше – до $304,71. В результате капитализация компании достигла $53,7 млрд. Этого хватило, чтобы стать самой дорогой автомобильной компанией в США.
Биржевые аналитики, опрошенные CNBC, считают, что у акций производителя электромобилей есть потенциал дальнейшего роста как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
С начала года акции Tesla подорожали на 39,96%, что указывает на уверенность инвесторов в светлом будущем компании.
- Акции Tesla резко подорожали после того, как компания отчиталась о поставках автомобилей за первый квартал 2016 финансового года. За четверть было реализовано 25 000 машин, из которых 13450 — седаны Model S, а оставшиеся — кроссоверы Model X. В целом показатель соответствует росту поставок в годовом выражении на 69%.
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- В первой половине 2017 года компания рассчитывает отгрузить 47-50 тысяч электромобилей. А уже в сентябре Tesla планирует запустить массовое производство электромобиля Model 3, который станет самым доступным в модельном ряду производителя.