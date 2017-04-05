Акции компании Tesla достигли рекордного значения – взята планка $300 за одну ценную бумагу

Только мы успели написать о том, что Tesla обошла по рыночной капитализации Ford, так акции первой подорожали еще сильнее и впервые преодолели отметку в $300. На момент закрытия торгов 4 апреля одна акция Tesla стоила $303,7. Причем во время самих торгов их цена поднималась даже еще выше – до $304,71. В результате капитализация компании достигла $53,7 млрд. Этого хватило, чтобы стать самой дорогой автомобильной компанией в США.

Биржевые аналитики, опрошенные CNBC, считают, что у акций производителя электромобилей есть потенциал дальнейшего роста как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

С начала года акции Tesla подорожали на 39,96%, что указывает на уверенность инвесторов в светлом будущем компании.