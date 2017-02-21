«Бороться за глобализацию». Марк Цукерберг рассказал о новом векторе развития своей социальной сети

В течение последних 13-ти лет Facebook пытался «объединить друзей и семьи». Теперь же соучредитель и глава известнейшей социальной сети Марк Цукерберг провозгласил новый — и куда более «наполеоновский» — вектор развития своего детища.

Согласно новой доктрине, отныне Facebook сфокусируется на развитии «глобального общества».

«Сегодня многие из нас размышляют над тем, как изменить мир к лучшему. — пишет Цукерберг в своем блоге. — К сожалению, мы лишены возможности в один миг сделать мир таким, каким мы хотим его видеть. В то же время, мы можем начать работать на эту долгосрочную перспективу уже сегодня. Именно поэтому в такие сложные времена Facebook займется самым важным — созданием общемировой социальной платформы, которая даст возможность энтузиастам построить глобальное общество, полезное всем нам».

Иными словами, Цукерберг хочет построить «всемирную социальную инфраструктуру», которая, предположительно, будет поддерживать человечество во времена различных кризисов, определяя и предотвращая проблемы. В качестве примера глава социальной сети привел функцию Safety Check, «благодаря которой пользователи Facebook оповестили свои семьи и друзей о том, что с ними все в порядке, более миллиарда раз». Также Марк вспомнил об инструменте Amber Alert, при помощи которого «уже удалось спасти нескольких детей».

Кроме этого, Цукерберг подчеркнул необходимость подачи объективной информации: по его мнению, сегодня как никогда ранее важно предоставлять людям полную картину мира.

«Наша цель — помочь людям увидеть полную картину, а не набор альтернативных взглядов. — считает глава Facebook. — Намного лучше предоставить пользователям большой диапазон мнений, дать им увидеть, где в этом диапазоне находится их взгляд. Спустя время наше сообщество найдет объективные источники и будет просматривать их чаще… нам нужны люди, которые могут рассказать и проанализировать новую информацию».

Особое внимание Марк уделил вопросам глобализации. «Строим ли мы тот мир, который хотим? — вопрошает Цукерберг. — Сегодня наши возможности глобальны: нести благополучие и свободы, содействовать миру и пониманию, уменьшая количество бедных людей, и развивать науку. Наши вызовы также не имеют национальной принадлежности: борьба с терроризмом и изменением климата, предотвращение пандемий».

Глава Facebook отмечает, что ныне особенно важно бороться за глобализацию, когда многие, напротив, пытаются от нее отказаться. «Сегодняшние страхи становятся все глобальнее, а система защиты — нет. Мир должен давать ответный удар вместе. Ни одна нация не способна решить все проблемы в одиночку», — заявил Марк.

Мнения аналитиков

Впрочем, несмотря на кажущуюся благовидность намерений, эксперты считают планы главы Facebook просто прагматичными. По их мнению, новая стратегия развития является логическим продолжением того, чем администрация социальной сети занималась в последнее время.

«Цукерберг, бесспорно, говорил искренне. В то же время нужно четко понимать, что для него это бизнес. — говорит Эзра Готтхейл, аналитик Technology Business Research. — «Делать людям хорошо» так или иначе вкладывается в бизнес-стратегию Facebook. Если человек, зайдя в социальную сеть, почувствует себя счастливым, он будет делать это чаще».

По мнению аналитика, сейчас руководство соцсети направит все силы на борьбу с негативом, вызванным последними политическими баталиями в США. Так, вследствие нетерпимости к чужим мнениям многие пользователи переругались между собой и даже расфрендили друг друга, что, в свою очередь, негативно сказалось на финансах компании.

Таким образом, в ближайшем будущем Facebook займется объединением людей и будет способствовать тому, чтобы пользователи чаще занимались совместными делами. Ведь чем больше социальных связей человек имеет на сайте, тем больше времени он будет проводить, размещая посты, лайкая и комментируя сообщения своих друзей — и просматривая заодно больше рекламы.

«Если намерения Цукерберга воплотятся в жизнь, негатива в социальной сети станет гораздо меньше. К примеру, люди станут реже заниматься травлей друг друга. — соглашается с предыдущем экспертом Зевс Каравелла, аналитик ZK Research. — Возможно, в ближайшем будущем мы увидим на Facebook расцвет социальных инициатив».

По словам аналитика, через некоторое время в социальной сети появятся инструменты и функции для создания сообществ по интересам. Как результат, людям станет гораздо проще собираться вместе, например, чтобы помочь бездомным или устроить мозговой штурм на тему, как можно обеспечить бедные регионы мира питьевой водой.

«Цукерберг — мастер социальной инженерии. — заключает эксперт. — Он любит менять вещи, делая их лучше (по крайней мере, с его точки зрения). При этом у него есть огромный рычаг влияния. Вполне закономерно, что сейчас он намерен воспользоваться им на полную».

Источники: ComputerWorld, AIN