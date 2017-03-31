Dalia Research: 36% потенциальных покупателей автомобилей в Украине задумываются о покупке электромобиля в ближайшие 5 лет и готовы потратить на него больше $22000

Исследовательская компания Dalia Research провела глобальный опрос, связанный с электромобилями. Всего было опрошено свыше 43 тысяч человек в 52 странах в возрасте от 14 до 65 лет в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года. Однако куда более интересны результаты, полученные в Украине, согласно которым 36% украинцев из тех, кто планирует приобрести автомобиль в ближайшие пять лет, думают о покупке электромобиля.

Итак, 30% украинцев, покупающих автомобиль впервые и 50% тех, кто уже владеет автомобилем, заинтересованы в покупке электромобиля (интересно, что общемировые показатели составляют 36% и 44% соответственно). В среднем украинцы готовы потратить на электромобиль $22659, при том, что общемировой показатель заметно выше — $26298.

Самые популярные в Украине бренды электромобилей: Tesla — 48% (29% во всем мире), Smart — 10% (такой же показатель в мире) и Toyota — 10% (22% глобальный показатель). Три основных причины покупки электромобиля для украинцев, это: экономия на топливе — 48% (46% в мире), размеры/практичность электромобиля — 34% (40% в мире) и эксплуатационные расходы — 23% (30% в мире). При этом такие показатели, как мощность/скорость, экологичность, налоги, бренд, стиль и стоимость последующей перепродажи интересуют украинцев в гораздо меньшей степени.

В качестве интересных результатов опроса в Украине в Dalia Research отметили, что 28% потенциальных покупателей электромобилей в Украине представляют собой молодых людей в возрасте до 30 лет, 33% из них не в курсе, что компания Tesla занимается продажами электромобилей, а автомобилям с автопилотом доверяют всего 21% украинцев, при том что в мире таких людей вдвое больше — 39%.

В том же опросе задавались вопросы об общественном транспорте в Украине, согласно которым среднее время поездки на работу у нас составляет 59 минут (1 час 9 минут в мире); 56% опрошенных используют общественный транспорт и 44% — личный (38% и 62% соответственно в мире); наиболее популярный вид транспорта — автобус/микроавтобус (39% в Украине против 25% в мире), что наверняка стоит записать на счет «marshrutka». Также показательно, что 37% пользователей такси используют для вызова автомобиля различные приложения (Uber, Uklon и т.д.).

Источник: Dalia Research