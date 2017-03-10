Dell выпускает три IPS монитора с поддержкой Dell HDR

Dell начала продажи трех мониторов S2318NX, S2418NX и S2718NX с поддержкой Dell HDR.

Dell обещает поддержку HDR10 игр и фильмов с более глубокими цветами и высоким контрастом, но в то же самое время уточняет, что делается это с помощью алгоритма. Поэтому до первых тестов не известно насколько Dell HDR соответствует HDR.

Помимо поддержки расширенного диапазона яркости, мониторы мало чем выделяются. Все три модели используют стандартное разрешение 1080p и частоту обновления в 60 Гц. Помимо 27-дюймовой модели, где при использовании Freesync по HDMI (DisplayPort разъемы отсутствуют) частота обновления составляет 75 Гц.

Можно также выделить тонкие рамки мониторов (InfinityEdge), благодаря которым линия раздела между двумя мониторами с общим рабочим столом заметна не так сильно, как на обычных дисплеях.

Стоимость новых мониторов Dell начинается от $270.