Экипаж МКС замер в невесомости для #MannequinChallenge. Получилось жутковато [видео]

Space Station mannequin challenge

On Sunday we generally have a day off with the crew and we often have a bit of fun in microgravity. We got the whole International Space Station crew together and took the #MannequinChallenge to new heights. The result is kind of sci-fi spooky don't you think? Dimanche, c'est notre jour de repos et on a le temps de s'amuser un peu avec l'impesanteur… Tout l’équipage s’y est mis pour vous offrir le seul « mannequin challenge » de l’espace et par la même occasion une petite visite de la Station spatiale internationale ! On dirait un mélange de science-fiction et de cinéma d’anticipation, non ?

Опубліковано Thomas Pesquet 29 грудня 2016 р.