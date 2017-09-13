Эксперты: высокоскоростные экспрессы начали теснить гражданскую авиацию Китая

В ближайшие 5 лет сверхскоростной железнодорожный транспорт пошатнет позиции гражданской авиации Китая. Об этом заявили представители крупнейших авиакомпаний страны — Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines.

«В отличие от самолетов, поезда меньше зависят от погоды, — сказал Хань на конференции Friend Airports Roundtable. — Цены на билеты ниже… Китайская сеть сверхскоростных экспрессов в последнее время значительно расширилась: теперь в нее вошли районы, традиционно обслуживаемые аэропортами».

Из-за этого, по его мнению, гражданская авиация КНР уже в скором времени столкнется с серьезным вызовом.

«Мы привыкли считать, что сверхскоростные пассажирские экспрессы осуществляют перевозки на расстояния, не превышающие 800 км. Но вместе с развитием высокоскоростной железнодорожной сети их рынок может расшириться до 1000 км», — говорит Хань Чжилян, президент Международного аэропорта Пекина, самого загруженного аэропорта Китая.

Согласно отчету авиакомпании Air China, Китай уже создал самую крупную сеть высокоскоростных пассажирских поездов в мире, и продолжает расширять линии на западные территории. При этом для поездок на средние и короткие дистанции большинство пассажиров постепенно начинают выбирать экспресс-поезда, а не самолеты, потому что они чаще ходят, стоят дешевле, обычно прибывают вовремя и в целом более комфортабельные, чем воздушный транспорт.

Кроме того, на китайскую гражданскую авиацию оказывает давление конкуренция с иностранными перевозчиками и сложная глобальная политика. Впрочем, новые вызовы открывают и новые возможности. Положение китайской гражданской авиации нельзя назвать плачевным: так, в 2016 году авиалинии Китая перевезли 490 млн пассажиров, уступив первое место США (930 млн). И это явно не предел: развитие программы «Один пояс и один путь» увеличивает объем международных связей и, как следствие, число авиапассажиров.