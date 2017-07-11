Электромобиль Lucid Air с мощностью 1000 л.с. побил собственный рекорд, разогнавшись до 378 км/ч [видео]

Разработчики премиального электромобиля Lucid Air не остановились на отметке в 350 км/ч, которой они достигли в апреле текущего года и разогнали свой тестовый экземпляр до еще более высокой скорости 378 км/ч (235 миль/ч). Для этого компании пришлось внести несколько изменений в конструкцию и отключить программный ограничитель скорости.

Во время предыдущих тестов на овальной трассе TRC Ohio с 7,5-мильным кругом разработчики убедились в устойчивости Lucid Air на высоких скоростях, однако с учетом результатов реальных испытаний они посчитали нужным усилить охлаждение переднего электродвигателя, обновить пневматическу подвеску, которая не успевала стабилизировать автомобиль на высоких скоростях и установить более аэродинамические колеса. Лишь после этого они решились снять ограничения, при этом в очередной раз отметив, что и это еще не всё, на что способен их электромобиль мощностью 1000 л.с.

Напомним, что седан Lucid Air оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 1000 л.с., которые разгоняют его до 96 км/ч (60 миль/ч) всего за 2,5 секунды. Комплект аккумуляторов на 100 кВтч обеспечивает запас хода в 480 км, а более емкий на 130 кВтч — до 640 км. Базовая версия электромобиля Lucid Air обойдется в $52,500, однако опции могут поднять его стоимость до $100 тыс, серийные продажи модели должны стартовать в конце 2018 — начале 2019 года.

Источник: Lucid Motors