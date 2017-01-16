Электромобиль Rimac Сoncept One выиграл в дрэг-рейсинге у одного из самых быстрых бензиновых суперкаров Bugatti Veyron

Мы уже писали про нетипичный хорватский суперкар Rimac Сoncept One и его успехи в дрэг-рейсинге. Напомним, что прошлым летом он выиграл классическую гонку на четверть мили (~400 м) у Tesla Model S и Ferrari LaFerrari, а в текущем году уже успел отметиться победой над одним из быстрейших серийных суперкаров Bugatti Veyron.

Напомним, что Rimac Concept One оснащен четырьмя электромоторами, которые в сумме выдают 1088 л.с. (811 кВт) и 3790 Нм крутящего момента, а также блоком аккумуляторов емкостью 92 кВтч. Купе способно разгоняться с места до 100 км/ч за 2,8 с, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Его оппонентом стала базовая версия Bugatti Veyron с 8-литровым двигателем мощностью 1001 л.с. (746 кВт). Динамика разгона до 100 км/ч составляет 2,5 с, а максимальная скорость доходит до 407 км/ч.

Несмотря на более высокие скоростные показатели, Bugatti проиграл, чему поспособствовала достаточно низкая температура окружающей среды, позволившая снизить температуру электрических компонентов победителя и не давшая выйти на нормальные показатели ходовой и шинам Bugatti. Учитывая данный факт, а также то, что к финишной черте Bugatti Veyron практически догнал электромобиль Rimac Сoncept One, старты в солнечную погоду вполне могли бы привести к прямо противоположному результату.

Источник: Wilton Classic & Supercar