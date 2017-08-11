FDA засомневалась в безопасности искусственного мяса от Impossible Foods

Если верить многочисленным отзывам, котлеты из искусственного мяса от амбициозного стартапа Impossible Foods действительно похожи на настоящие как по вкусу, так и по консистенции, — при нажатии мясо даже выделяет красноватый сок, словно стейк.

Как мы сообщали ранее, добиться столь впечатляющего правдоподобия компании удалось благодаря «гему» — соевому леггемоглобину. В природе это вещество содержится в клубнях бобовых растений, но стартап получает его в лаборатории. Вместе с тем, именно этот «фирменный ингредиент» американский регулятор FDA счел потенциальным аллергеном, поскольку люди «никогда прежде не употребляли его в пищу — и потому его безопасность не доказана».

Интересно, что Impossible Foods сами обратились в FDA в надежде получить «одобрение», чтобы укрепить свою репутацию, но в конечном счете получили абсолютно противоположный результат.

На данный момент стартап формально может продолжать продавать свое искусственное мясо, несмотря на опасения FDA, так как последний имеет право запретить продукт, только если доказана его небезопасность.

В дальнейшем Impossible Foods намерены вновь подать заявку регулятору.

«Наши продукты абсолютно безопасны, — утверждает Рэйчел Конрад, пресс-секретарь компании. — Ключевой ингредиент нашего бургера — «гем» — представляет собой не более чем давно известную молекулу, которую мы можем найти в любом живом организме. Кроме того, мы провели успешные испытания на крысах«.

Однако в FDA парировали, что подобные испытания еще не доказывают безопасность продукта для людей.

Напоследок в Impossible Foods отмечают, что они уважают требования регулятора и готовы предоставить абсолютно любую информацию, так как считают, что покупатели имеют полное право знать, насколько безопасна и полезна употребляемая ими пища.

«Мы готовы предпринять дополнительные меры, чтобы общественность понимала, о чем идет речь. Честность заложена в ДНК нашей компании», — подчеркнула Конрад.

Источник: nytimes