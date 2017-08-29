Финал седьмого сезона «Игры престолов» стал самым просматриваемым эпизодом сериала с показателем 12,1 млн зрителей (16,5 млн с учетом стриминга)

Финальный эпизод седьмого сезона «Игры престолов» ожидаемо побил рекорд по просмотрам, несмотря на то, что по мнению многих зрителей и критиков, оказался чересчур скучным и предсказуемым. Серию «Дракон и Волк» посмотрели 12,1 млн зрителей, а если учитывать и пользователей стримингового сервиса HBO Go, то всего их было 16,5 млн.

Таким образом, седьмая серия стала самой просматриваемой в истории данного сериала, отобрав это звание у пятой серии, которую посмотрело «всего» 10,3 млн зрителей. Также показательно, что финал «Игры престолов» превзошел финал еще одного популярного сериала канала AMC «Ходячие мертвецы», собравший у экранов 11,35 млн человек.

Напомним, что будущий восьмой сезон станет завершающим для «Игры престолов», он будет состоять всего из шести эпизодов и может выйти на экраны позднее привычного — осенью-зимой, а возможно даже в 2019 году, из-за желания авторов детально проработать концовку всех сюжетных линий (однако далее фанатов ждут несколько спин-оффов сериала).

Источник: The Verge