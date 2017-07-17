Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина. Тринадцатым Доктором станет британская актриса Джоди Уиттакер

На днях британский телеканал BBC объявил имя исполнительницы главной роли в новом сезоне культового научно-фантастического сериала «Доктор кто», ею стала 35-летняя актриса Джоди Уиттакер, ранее игравшая в сериале «Убийство на пляже». Трейлер с ее участием показали на канале BBC One после финала Уимблдона.

С 1963 года, когда вышли первые эпизоды «Доктора Кто», главную роль в сериале исполняли 12 актеров. Таким образом, Уитакер стала 13-м Доктором (после Питера Капальди, Дэвида Теннанта, Мэтта Смита, Кристофера Экклстона и других) и первой за все время существования шоу женщиной исполнительницей главной роли в сериале

В Рождество 2017 года BBC выпустит специальный эпизод «Доктора Кто» с Уитакер в главной роли. 11 серий нового сезона шоу выйдут в конце 2018 года.

Источник: meduza и BBC News