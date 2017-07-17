Главную роль в сериале «Доктор Кто» впервые исполнит женщина. Тринадцатым Доктором станет британская актриса Джоди Уиттакер
На днях британский телеканал BBC объявил имя исполнительницы главной роли в новом сезоне культового научно-фантастического сериала «Доктор кто», ею стала 35-летняя актриса Джоди Уиттакер, ранее игравшая в сериале «Убийство на пляже». Трейлер с ее участием показали на канале BBC One после финала Уимблдона.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho #Doctor13 pic.twitter.com/uALi0maO9o
— BBC (@BBC) July 16, 2017
С 1963 года, когда вышли первые эпизоды «Доктора Кто», главную роль в сериале исполняли 12 актеров. Таким образом, Уитакер стала 13-м Доктором (после Питера Капальди, Дэвида Теннанта, Мэтта Смита, Кристофера Экклстона и других) и первой за все время существования шоу женщиной исполнительницей главной роли в сериале
В Рождество 2017 года BBC выпустит специальный эпизод «Доктора Кто» с Уитакер в главной роли. 11 серий нового сезона шоу выйдут в конце 2018 года.
- Доктор Кто» — культовый научно-фантастический сериал, созданный корпорацией BBC. Главный герой шоу Доктор — путешественник с планеты Галлифрей, где живут Повелители Времени. Он перемещается во времени и пространстве вместе со своими спутниками, сражаясь с врагами и спасая целые миры.
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- «Доктор Кто» стал заметным явлением британской поп-культуры. По мотивам сериала были написаны книги и выпущены комиксы.