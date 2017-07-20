Google предлагает всем желающим виртуально прогуляться по МКС с помощью сервиса Street View

С сегодняшнего дня все желающие могут прогуляться по отсекам Международной космической станции (МКС) с помощью сервиса Street View от Google. При этом панорамы сопровождаются аннотациями, которые дают дополнительные объяснения и помогают пользователям понять, что конкретно изображено на фото.

Все необходимые для проекта съемки провел астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который пробыл на МКС шесть месяцев. При этом из-за специфических ограничений в космосе было невозможно сделать снимки Street View по технологии, которую Google использует обычно.

Поэтому Google совместно с экспертами НАСА разработали способ, который позволил создать фотографии в условиях невесомости при помощи обычной зеркальной камеры и другого оборудования, находящегося на борту. После этого отснятые кадры были «склеены» в панорамное изображение на Земле.

Начать виртуальную прогулку стоит с модуля Cupola, предназначенного для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой, для этого достаточно перейти по следующей ссылке.

Напомним, что уже 16 лет астронавты работают и живут на МКС в 15-ти связанных модулях на высоте 400 км над Землей. При этом МКС это не просто центр изучения космоса, необходимый для будущих миссий на Луну, Марс и астероиды. Благодаря наличию такой станции ученые могут собирать данные о земном океане, атмосфере и поверхности суши, проводить эксперименты и исследования, которые невозможно осуществить на Земле, изучать реакцию тела человека на длительное пребывание в невесомости и т.п.

Источник: Google