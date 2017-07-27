Google заинтересовался термоядерным синтезом

С этой целью Google ранее объединился с Tri Alpha Energy, одним из ведущих консорциумов по ядерному синтезу. Совместными усилиями компании создали новый компьютерный алгоритм, который уже значительно ускорил эксперименты с плазмой и газом, лежащими в основе создания энергии. Новоиспеченный алгоритм получил название Optometrist.

По словам ученых, ядерный синтез, в ходе которого при экстремальных температурах происходит объединение атомов вещества с высвобождением огромного количества энергии, является чрезвычайно сложным процессом. Физика ядерного синтеза нелинейна, даже самые небольшие изменения могут привести к неожиданным последствиям. Именно поэтому ученые до сих пор не могут задействовать термоядерный синтез в качестве стабильного источника получения энергии.

«Все это выходит за рамки нашего понимания даже с компьютерными мощностями Google», — говорит Тед Болц из научного подразделения Google.

Тем не менее, с каждым годом ученые находят все новые и лучшие решения комплексных проблем ядерного синтеза, и теперь они решили объединить вычислительную мощь систем на основе машинного обучения с человеческими разумом и интуицией, чтобы вместе найти правильное решение.

«Мы свели проблему к простой задаче: найти состояния плазмы, которые эксперты-физики считают интересными, и не сломать при этом машину, — говорит Болц. — Это классический пример сотрудничества человека и компьютера, которые порознь справляются хуже, чем сообща».

Эксперимент на платформе C2 Alpha Energy показал, что на расчетные операции, которые раньше выполнялись за месяц, благодаря алгоритму от Google теперь тратится всего несколько часов. Отметим, что исследования на этой платформе проводятся с целью поиска таких конфигураций пучка атомов водорода, которые ведут себя так, как предсказывается в теории.

Кроме этого, при помощи Optometrist’а физики сумели снизить потери энергии в процессе синтеза в два раза, а также добиться увеличения общей энергии плазмы, которая должна достичь критического порога, чтобы синтез произошел. Таким образом, утверждают исследователи, они стали на шаг ближе к разработке термоядерного реактора, который генерирует больше электроэнергии, чем потребляет.

«На достижение подобных результатов без поддержки передовых вычислений ушли бы годы», — заявил Михл Биндербауер, президент и технический директор Tri Alpha Energy.

Напоследок отметим, что интерес к ядерному синтезу в последнее время возрастает, так как необходимость сокращения выбросов углерода на фоне климатических изменений напоминает о себе все сильнее. Тем не менее, ученые говорят, что коммерческие установки ядерного синтеза появятся не скоро. Так, по словам Биндербауера, Tri Alpha Energy сможет осуществить первые коммерческие поставки термоядерной электроэнергии только в течение ближайших десяти лет.

Источники: Indicator, hightech.fm