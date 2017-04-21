HBO экранизирует «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. Главные роли исполнят Майкл Шеннон и Майкл Джордан

Американский кабельный телеканал HBO Films намеревается заняться экранизацией «451 градус по Фаренгейту» – классической научно-фантастической антиутопии известного американского писателя Рэя Брэдбери, впервые изданной в 1953 году. Об этом сообщает авторитетный журнал о киноиндустрии Variety.

Как сообщается, главные роли получат Майкл Шеннон («Человек из стали» 2013, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 и «Под покровом ночи» 2016) и Майкл Б. Джордан («Крид: Наследие Рокки» 2015, «Фантастическая четверка» 2015). В кресло режиссера посадят создателя драмы «99 домов» Рамина Бахрани. Он же вместе с Амиром Надери напишет сценарий для картины. Исполнительными продюсерами экранизации – Майкл Б. Джордан, Рамин Бахрани, Сара Грин, Алан Гасмер и Питер Джейсен.

По данным Variety, студия только-только приступила к разработке проекта, но уже вскоре должна начать производство фильма. Если планы не изменятся и проект все же доберется до производства, Майкл Б. Джордан сыграет роль Гая Монтэга, а Майкл Шеннон воплотит образ его наставника, брандмейстера Битти.

Роман «451 градус по Фаренгейту» рассказывает о тоталитарном обществе, в котором литература находится под запретом, а «пожарные» должны сжигать все запрещенные книги, которые обнаружат, причем — вместе с жилищами владельцев. В центре сюжета «пожарный» по имени Гай Монтэг. Вместе с другими он беспощадно сжигает книги, будучи уверенным, что выполняет свою работу «на пользу человечества». Но после череды событий, включая знакомство с семнадцатилетней девушкой Клариссой Маклеллан, разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков.

Еще до издания «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери написал несколько работ, выставляя цензуру и уничтожение книг метафорой подавления властями идей, расходящихся с их политикой. Одна из этих работ – «Пожарный», произведение 1951 года, на которое писателя вдохновил допрос полицейским посреди улицы. Издатель попросил Брэдбери развить рассказ в роман. Так в 1953 году и вышел «451 градус по Фаренгейту». С тех пор книга является неумирающей классикой в осуждении цензуры и подавления свободной мысли. В 1966 году французский режиссер Франсуа Трюффо снял экранизацию романа, которая стала культовой.

С того времени было несколько попыток выпустить новые адаптации. Мел Гибсон, в частности, в свое время получил права на адаптацию, но отказался от проекта в 1999 году. Что интересно, после экранизации «451 градус по Фаренгейту» Трюффо Голливуд обходил стороной работу Брэдбери. И это странно, учитывая то, каким авторитетом она пользуется в литературном мире. Если HBO не бросит начатое и доведет проект до конца, то картина определенно породит массу дискуссий о подавлении инакомыслия и расхождении взглядов в турбулентной политической среде.

Источник: Variety И The Verge