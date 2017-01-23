Humble Bundle выпустил подборку Best of 2016 с лучшими играми предыдущего года

Известный любому поклоннику игр сайт Humble Bundle запустил свой очередной бандл, в котором собрал лучшие (по мнению составителей подборки) игры 2016 года. Отметим, что многие могут не согласиться с данным перечнем, однако если вас заинтересовала какая-то из данных игр, то какая в принципе разница, как именно называют этот набор на сайте Humble Bundle?

Итак, за минимальную сумму в $1 можно приобрести проекты Else Heart.Break(), Evoland 2 и Victor Vran. Тем, кто заплатит больше $4,22, вдобавок получат Rust (Early Access), Shadowrun: Hong Kong — Extended Edition и Stronghold Crusader 2. И наконец, самые щедрые игроки, не пожалевшие $10 смогут также получить Homeworld Remastered Collection. Распродажа продлится еще 7 дней, так что время на раздумья еще есть.

Напомним, что на сайте Humble Bundle продолжается традиционная распродажа, где также можно приобрести «по дешевке» целый ряд интересных проектов.

Источник: Humble Bundle