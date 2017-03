Humble Bundle выпустил подборку лучших стратегий для Android-смартфонов: Worms 4, Kingdom Rush, Guild of Dungeoneering и др.

Сервис Humble Bundle запустил распродажу очередного набора игр, при этом в этот раз бандл порадует любителей стратегий на мобильных устройствах. Создатели набора подобрали одни из самых интересных стратегий для Android-смартфонов, включая Kingdom Rush Frontiers/Origins, Guild of Dungeoneering и Worms 4.

Итак, по уже знакомой всем пользователям сайта схеме, заплатив $1 вы получите Epic War TD 2, обе части MechCom, Age of Civilizations и Battle for the Galaxy с пакетом на внутриигровые покупки стоимостью $5. За $3 и больше вы сможете также добавить в свой набор игры Anomaly Defenders и Anomaly 2, две части Kingdom Rush (Frontiers и Origins) и рогалик Hero Generations.

Наконец, превзойдя верхнюю границу в $5 можно вдобавок ко всем вышеперечисленным получить игру Guild of Dungeoneering и недешевую в обычных условиях Worms 4. Также авторы бандла предусмотрели бонус в виде саундтреков к ряду попавших в набор игр.

Узнать подробнее об условиях можно на странице бандла.

Источник: Humble Bundle