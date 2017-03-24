Илон Маск опубликовал короткое видео с электромобилем Tesla Model 3 и ответил на вопросы по срокам и модификациям

Илон Маск опубликовал короткое видео с электромобилем Tesla Model 3 и ответил на вопросы по срокам и модификациям

Илон Маск выложил в Twitter короткое видео готовой к производству версии электромобиля Tesla Model 3 и ответил на ряд вопросов, связанных с модификациями и сроками производства данной модели.

Судя по всему, это один из первых собранных «release candidate» экземпляров Tesla Model 3, которые запустили в производство на прошлой неделе, для того чтобы протестировать как процесс производства, так и собственно электромобиль.

Также Илон Маск ответил на целый ряд вопросов по поводу различных версий бюджетного электромобиля. Итак, первым в продажу поступит заднеприводный вариант Tesla Model 3, полноприводной версии с двуми электродвигателями придется подождать не менее 6-9 месяцев с момент начала производства, которое стартует в июле 2017 года.
Таким образом любители AWD-версий и Performance-конфигураций получат свои электромобили не ранее 2018 года, что не может не расстраивать тех, кто оставил соответствующие заявки во время предзаказа.

Маск был настолько добр, что даже назвал конкретную дату появления «праворульной» версии Tesla Model 3 для рынка Великобритании, которая появится только к лету 2018 года.

Напомним, что недавно чуть более длинное видео с Tesla Model 3 в главной роли было снято в Калифорнии, однако тогда в кадр скорее всего попала одна из ранних версий электромобилей, собранных для презентации, прошедшей 1 апреля 2016 года.

Источник: Elon Musk

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