Илон Маск опубликовал короткое видео с электромобилем Tesla Model 3 и ответил на вопросы по срокам и модификациям

Илон Маск выложил в Twitter короткое видео готовой к производству версии электромобиля Tesla Model 3 и ответил на ряд вопросов, связанных с модификациями и сроками производства данной модели.

Судя по всему, это один из первых собранных «release candidate» экземпляров Tesla Model 3, которые запустили в производство на прошлой неделе, для того чтобы протестировать как процесс производства, так и собственно электромобиль.

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 марта 2017 г.

Также Илон Маск ответил на целый ряд вопросов по поводу различных версий бюджетного электромобиля. Итак, первым в продажу поступит заднеприводный вариант Tesla Model 3, полноприводной версии с двуми электродвигателями придется подождать не менее 6-9 месяцев с момент начала производства, которое стартует в июле 2017 года.

Таким образом любители AWD-версий и Performance-конфигураций получат свои электромобили не ранее 2018 года, что не может не расстраивать тех, кто оставил соответствующие заявки во время предзаказа.

@FredericLambert @JimPengelly No, we are minimizing configuration complexity to keep the production ramp on schedule. RWD only for early production, just like Model S. — Elon Musk (@elonmusk) 24 марта 2017 г.

@TimShelton @FredericLambert @JimPengelly First in line for dual motor as soon as we can make it, which is probably in 6 to 9 months. — Elon Musk (@elonmusk) 24 марта 2017 г.

@dr_angus Yeah, probably a year from now. S will still win on acceleration though, due to having more space for a larger battery. — Elon Musk (@elonmusk) 24 марта 2017 г.

Маск был настолько добр, что даже назвал конкретную дату появления «праворульной» версии Tesla Model 3 для рынка Великобритании, которая появится только к лету 2018 года.

Напомним, что недавно чуть более длинное видео с Tesla Model 3 в главной роли было снято в Калифорнии, однако тогда в кадр скорее всего попала одна из ранних версий электромобилей, собранных для презентации, прошедшей 1 апреля 2016 года.

Источник: Elon Musk