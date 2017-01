Илон Маск рассказал о своих игровых пристрастиях: Overwatch, Hearthstone и оригинальный Deus Ex

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск (Elon Musk) в одном из интервью рассказал о своём увлечении видеоиграми. Среди предпочитаемых проектов он назвал Overwatch и Hearthstone: Heroes of Warcraft (хотя в последнюю больше играют его дети).

Об увлечении Илона Маска игрой Overwatch было известно и ранее. Ещё в июне прошлого года он разместил соответствующее сообщение в Twitter.

Highly recommend @PlayOverwatch by the good people of @Blizzard_Ent if you like ultrafast team FPS actionhttps://t.co/GAIamvAPnn

— Elon Musk (@elonmusk) 5 июня 2016 г.