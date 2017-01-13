Илон Маск рассказал о своих игровых пристрастиях: Overwatch, Hearthstone и оригинальный Deus Ex

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск (Elon Musk) в одном из интервью рассказал о своём увлечении видеоиграми. Среди предпочитаемых проектов он назвал Overwatch и Hearthstone: Heroes of Warcraft (хотя в последнюю больше играют его дети).

Об увлечении Илона Маска игрой Overwatch было известно и ранее. Ещё в июне прошлого года он разместил соответствующее сообщение в Twitter.

Highly recommend @PlayOverwatch by the good people of @Blizzard_Ent if you like ultrafast team FPS actionhttps://t.co/GAIamvAPnn — Elon Musk (@elonmusk) 5 июня 2016 г.

Маск также рассказал, что является поклонником игры Deus Ex, хотя в последнюю версию — Deus Ex: Mankind Divided — он ещё не играл. Но он наслышан о нелестных отзывах относительно этого проекта.

Вместе с тем, Маск полагает, что в последнее время разработчики игр мало внимания уделяют сюжетной линии. В частности, он слышал, что в последней части Deus Ex с сюжетом не всё в порядке.

Также Маск добавил, что раньше разработчики не могли обеспечить реалистичную графику или звуковые эффекты, часто эти компоненты игры были ужасными. Но для привлечения внимания игроков они вынуждены были уделять большое количество времени проработке сюжетной линии. Потому оригинальная игра Deus Ex, вышедшая в 2000 году, обладает лучшим сюжетом, чем её продолжение, выпущенное в 2016 году.

Источник: polygon