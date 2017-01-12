Импортозамещенные «Мстители»: Вышел финальный трейлер российского супергеройского боевика «Защитники»

Импортозамещение бывает разное, с точки зрения РФ замещать можно и нужно не только европейские сыры и хамон, но и кинопродукцию «загнивающего Запада». Рецепт создания российского блокбастера «Защитники» так же прост, как способ вылова белорусских креветок — берете раскрученный сюжет борьбы супергероев со злом (например, «Мстителей»/Avengers), заменяете супергероев, зло и локации на более близкие целевой аудитории и готово.

Показательно, что на роль режиссера выбрали Сарика Андреасяна, создателя таких комедийных «шедевров», как «Беременный» и «Тот еще Карлосон». При просмотре второго и финального трейлера «Защитников» стоит быть осторожным, так как отдельные сцены и звуковая дорожка способны нанести ущерб неокрепшей психике — лично нам очень «понравились» умные шагающие танки (по всей видимости, глубокая модернизация робота-аватара), умение одной из супергероинь «варить борщ» (надеемся с пампушками) и конечно же любимчик публики — человек-медведь.

К огромному счастью, увидеть фильм «Защитники» в украинских кинотеатрах скорее всего будет невозможно, так как вряд ли он получит прокатное удостоверение. У северного соседа премьера состоится 23 февраля 2017 года.

P.S. С предыдущими тизерами и трейлерами «Защитников» можно ознакомиться в этой записи (но лучше не надо).