Искусственный интеллект от IBM облегчит жизнь персоналу поликлиник

Искусственный интеллект по имени Watson производства IBM уже давно не чужд индустрии здравоохранения. На сегодняшний день медики вплотную подошли к его полноценному использованию в сфере медицины. Так, по результатам недавнего исследования выяснилось, что Watson способен назначать лечение не хуже врачей — в 99% случаев он рекомендовал те же планы лечения, что и медики. При этом в 30% случаев он учел даже те аспекты протекания болезни, которым доктора не уделили должного внимания.

Теперь же исследователи намерены задействовать ИИ, чтобы сделать пребывание в госпитале максимально комфортным — как для пациентов, так и для персонала.

По словам Брета Гринштейна, вице-президента IBM, сегодня сотрудники медицинских учреждений тратят около 10% своего рабочего времени, отвечая на часто задаваемые вопросы пациентов: например, о профессионализме лечащих врачей, времени обеда и часах посещения. Кроме этого, работники поликлиник также вынуждены тратить драгоценное время на элементарные рутинные операции, не требующие какой-либо медицинской сноровки, такие как регулировка термостата или жалюзи в палатах.

Таким образом, заключает Гринштейн, если отдать рутину на попечительство ИИ, эффективность сотрудников больниц значимо повысится: персонал начнет уделять гораздо больше времени непосредственному лечению и уходу за пациентами.

Чтобы воплотить предположения Гринштейна в жизнь, были объединены усилия госпиталя при Университете Томаса Джефферсона, компаний IBM и Harman. В результате, специалисты разработали специальные «умные колонки» под управлением искусственного интеллекта, предназначенные для использования в больницах.

Активация колонок осуществляется словом «Watson». Сообщается, что система на основе ИИ при помощи голосовых команд способна выполнять самые различные поручения: регулировать жалюзи, термостат, включать и выключать освещение, телевизор, отвечать на часто задаваемые вопросы, а также воспроизводить успокаивающие звуки.

Предполагается, что система позволит снизить повседневную нагрузку на медиков: так, пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата не нужно будет каждый раз звать медсестру, чтобы, скажем, просто отрегулировать жалюзи.

На данный момент ИИ тестируют в больницах по всей Филадельфии. По результатам эксперимента будет определена его дальнейшая судьба.

Источник: futurism