Искусственный интеллект от IBM облегчит жизнь персоналу поликлиник

Искусственный интеллект от IBM облегчит жизнь персоналу поликлиник

Искусственный интеллект по имени Watson производства IBM уже давно не чужд индустрии здравоохранения. На сегодняшний день медики вплотную подошли к его полноценному использованию в сфере медицины. Так, по результатам недавнего исследования выяснилось, что Watson способен назначать лечение не хуже врачей — в 99% случаев он рекомендовал те же планы лечения, что и медики. При этом в 30% случаев он учел даже те аспекты протекания болезни, которым доктора не уделили должного внимания.

Теперь же исследователи намерены задействовать ИИ, чтобы сделать пребывание в госпитале максимально комфортным — как для пациентов, так и для персонала.

По словам Брета Гринштейна, вице-президента IBM, сегодня сотрудники медицинских учреждений тратят около 10% своего рабочего времени, отвечая на часто задаваемые вопросы пациентов: например, о профессионализме лечащих врачей, времени обеда и часах посещения. Кроме этого, работники поликлиник также вынуждены тратить драгоценное время на элементарные рутинные операции, не требующие какой-либо медицинской сноровки, такие как регулировка термостата или жалюзи в палатах.

Таким образом, заключает Гринштейн, если отдать рутину на попечительство ИИ, эффективность сотрудников больниц значимо повысится: персонал начнет уделять гораздо больше времени непосредственному лечению и уходу за пациентами.

Чтобы воплотить предположения Гринштейна в жизнь, были объединены усилия госпиталя при Университете Томаса Джефферсона, компаний IBM и Harman. В результате, специалисты разработали специальные «умные колонки» под управлением искусственного интеллекта, предназначенные для использования в больницах.

Активация колонок осуществляется словом «Watson». Сообщается, что система на основе ИИ при помощи голосовых команд способна выполнять самые различные поручения: регулировать жалюзи, термостат, включать и выключать освещение, телевизор, отвечать на часто задаваемые вопросы, а также воспроизводить успокаивающие звуки.

Предполагается, что система позволит снизить повседневную нагрузку на медиков: так, пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата не нужно будет каждый раз звать медсестру, чтобы, скажем, просто отрегулировать жалюзи.

На данный момент ИИ тестируют в больницах по всей Филадельфии. По результатам эксперимента будет определена его дальнейшая судьба.

Источник: futurism

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