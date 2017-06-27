Испанские ученые научили робота-гуманоида гладить одежду

Оказывается, в будущем роботы лишат нас не только рабочих мест, но и домашних обязанностей. Испанские ученые представили гуманоида, который умеет гладить одежду.

О чем речь?

TEO — это огромный робот-гуманоид высотой 1,8 метра и массой около 80 килограмм. Он был разработан еще в 2012 году учеными Мадридского университета Карлоса III и с тех пор его обучали ходить по ступенькам и открывать двери. Теперь же его научили гладить одежду.

Свое новое предназначение робот выполняет следующим образом. Как только человек помещает помятое убранство на гладильную доску, гуманоид при помощи встроенной в его голову камеры создает ее трехмерное высокодетализированное изображение. Затем ТЕО определяет складки при помощи «локального дескриптора неровностей». Это означает, что робот разбивает всю поверхность помятого наряда на набор нулей и единиц (0 означает складку, а 1 — плоское место).

После того, как ТЕО определит складки, он медленно опускает утюг, а затем следует специальной «траектории», высчитанной таким образом, чтобы максимально эффективно сгладить каждую неровность.

Наконец, после выполнения всех этих процедур робот приступает к последнему этапу — на всякий случай проходит утюгом по проблемным местам еще один раз.

«ТЕО не просто выполняет задачи; он их выполняет таким же образом, что и люди», — рассказывает Хуан Викторес, член команды исследователей.

В дальнейшем ученые намерены обучить ТЕО выполнять и другие домашние обязанности, например, помогать на кухне.

«В будущем такие роботы, как ТЕО, станут неотъемлемой частью наших домов. Это только вопрос времени», — заключает Викторес.

Источник: newscientist