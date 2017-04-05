JerryRigEverything: Смартфон LG G6 великолепно справился с испытаниями на прочность [видео]

Известный видеоблоггер JerryRigEverything снял новую серию своего шоу, в которой подверг новый смартфон LG G6 стандартной процедуре испытаний на прочность, включающей попытки поцарапать и согнуть корпус, а также «поджечь» экран.

Блогер положительно отметил тот факт, что объективы фронтальной и двойной основной камеры защищены тем же стеклом Gorilla Glass 3, что и дисплей, а также задняя панель смартфона. Сканер отпечатков оказалось весьма легко поцарапать, однако даже достаточно глубокие царапины не повлияли на его работоспособность, отпечатки распознавались без проблем. Тест с зажигалкой прошел по типичному сценарию — пятно от огня пропало спустя несколько минут.

Скальпель в руках JerryRigEverything продемонстрировал, что боковины смартфона LG G6 сделаны из металла, ни о какой краске, как было в случае с предшествующим LG G5, речи не идет. Но самое интересное, как обычно, заключается в реакции смартфона на изгиб корпуса. Оказывается, правильная конструкция и наличие массивной металлической рамки позволяет даже стеклянному смартфону весьма успешно противостоять изгибу, хотя в этом можно было усомниться после результатов HTC U Ultra.

Источник: JerryRigEverything