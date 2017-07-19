Как на Западе подрастающее поколение учат критическому мышлению
Современные школьники растут в эпоху, когда умение обращаться с информацией стало не менее важным навыком, чем умение дышать.
По данным исследовательского центра Pew Research, 92% подростков ежедневно посещает интернет. По причине тотальной доступности смартфонов и планшетов, 24% детей от 13 до 17 лет находятся в статусе «онлайн» практически постоянно, 56% — несколько раз в день, и только 12% заходят в сеть один раз в сутки. При этом большую часть времени дети проводят в социальных сетях.
Аналогичные результаты получили в 2015 году социологи Media Insights Project: выяснилось, что для нового поколения газеты, телевидение и радио бесповоротно ушли в прошлое — 82% опрошенной молодежи от 18 до 34 лет назвали интернет основным источником информации. Более того, 64% респондентов узнают новости о событиях в мире в принципе только из сети.
Перед лицом нескончаемого информационного интернет-потока современный человек, чтобы добиться максимально неискаженного восприятия о мире, должен уметь мыслить критически. Однако если даже взрослые зачастую не способны отличить ложь от правды в интернете, то что тогда говорить о детях, которые по неопытности могут принять на веру любой красиво упакованный бред?
Почему с фейками нужно бороться
В наши дни опасность фейков определенно не следует недооценивать, и вот почему.
Во-первых, фейковые новости, будь то маркетинговые уловки или политические провокации, могут исказить картину мира, побудив человека верить в какую-нибудь абсолютно бесполезную ахинею (например, позитивное мышление), на которую он будет тратить свое личное время вместо того, чтобы заняться чем-то действительно полезным.
Во-вторых, фейковые новости иногда используются для опустошения кошельков наивных обывателей. Скандальные заголовки привлекают интернет-пользователей на сайты онлайн-мошенников, где по незнанию можно «слить» преступникам всю личную информацию, в том числе — данные банковской карты.
Помимо этого, фальшивые новости могут выступать частью информационной войны. Так, один заголовок о том, что террористы «призвали мусульман Америки голосовать за Хиллари», устроил информационную бойню во время выборов в США, а новость о смерти королевы Елизаветы II в январе этого года спровоцировала волну некрологов даже на уважаемых ресурсах, похоронив Ее Высочество заживо.
Наконец, фейки способны даже лишить жизни ни в чем не повинных людей. Во время прошлогодней предвыборной кампании в США произошел печальный инцидент, впоследствии получивший название «Пиццагейт». По множеству средств массовой информации «прокатилась» новость, в которой кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинялась в причастности к работе нелегального борделя с несовершеннолетними труженицами через сеть пиццерий. Из-за этого слуха впечатлительный мужчина 28 лет решил совершить самосуд над предполагаемыми сутенерами и устроил стрельбу в заведении. Спустя некоторое время информацию о подпольном борделе опровергли, но, увы, погибших уже не воскресить.
Неоднократные случаи дезинформации в сети давно настораживают неравнодушных преподавателей на Западе, которые прекрасно отдают себе отчет в том, что их ученики ныне берут большую часть информации из интернета. Именно поэтому образовательная сфера цивилизованных стран сегодня активно перестраивается под новый вызов: научить детей отличать правду от вымысла, сомневаться и без стеснения задавать вопросы.
Как на Западе прививают детям критическое мышление
Первыми проблемой медиаграмотности озаботились американцы, поэтому о них речь дальше и пойдет. Несколько лет назад в США начали появляться организации, которые стремятся повысить способность подростков отличать правду от вымысла.
Прежде всего, это сообщество News Literacy Project, которое предлагает онлайн-курсы по медиаграмотности и доступ к методическим материалам по этой теме для преподавателей.
Похожим проектом является Global Digital Citizen Foundation, на сайте которого для англоязычных учителей приведены практические пособия для проведения уроков, лекций и семинаров по критическому мышлению для любого уровня, от начального до продвинутого.
Игроделы GameLab Американского университета разработали ныне повсеместно использующуюся в американских школах видеоигру Factitious, цель которой — определить достоверность той или иной новости (задействованные в игре материалы — реальные).
Интересно, что американские учителя, будучи относительно свободными в плане выбора способа преподавания благодаря особенностям местной образовательной системы, зачастую внедряют в процесс обучения и собственные методы работы с учениками.
Так, креативные педагоги из Wheatland Elementary School изобрели занятия по развитию критического мышления, в ходе которых ученики обсуждают подлинность новостей вместе с педагогом за круглым столом, а также час от часу устраивают скайп-конференции с реальными учеными и участниками обсуждаемых событий.
Преподаватели из разных городов Соединенных Штатов сегодня активно объединяются через интернет, чтобы устраивать состязания по распознаванию фальшивых новостей. Четвероклашки из штата Канзас стали первопроходцами в этом эксперименте, схлестнувшись умами по Skype с калифорнийскими пятиклашками. Каждый ученик получил задание — найти две настоящих новости в интернете, а третью придумать самостоятельно. Соперник должен был определить, какая из новостей фальшивая, в обязательном порядке объяснив при этом, почему он так считает. Самым сложным для малышей оказалось придумать правдоподобную ложь, ведь слишком яркие признаки наигранности могли лишить команду заветных баллов.
Кроме этого, американские школьники усиленно изучают феномен ложных новостей на уроках истории, информатики и социальной науки (в Америке так называется обществознание). Преподаватели и ученые прилагают усилия, чтобы расширить теоретическую и практическую базу медиаграмотности, как самостоятельно учебный дисциплины. На сегодняшний день в учебных планах западных образовательных учреждений ее принципы принято разбивать на уровни по сложности: азы преподаются в средней школе, а совершенство достигается уже на уровне университетского образования.
А что у нас?
Как бы это грустно ни звучало, но ни в украинских школах, ни в украинских университетах ничего подобного нет и в помине. Вместе с тем, это не значит, что об этом не нужно говорить.
Основная цель данного и многих других размещаемых в моем блоге материалов — все же привлечь внимание общественности к тому, что от нашего отношения к проблеме фальшивых новостей зависит формирование картины мира у молодежи, а вместе с этим — и будущее нашей страны.
Важно научиться открыто говорить о том, что информационная среда не всегда отражает реальное положение вещей. Нужно перестать бояться познавать новое и наконец понять, что мир изменился, и учебниками уже не воспитать детей, и что «эти интернеты» влияют на них больше, чем школа, улица и телевизор вместе взятые.
Необходимо активно обучать детей и самим научиться задавать вопросы, сомневаться и проверять информацию, которая терабайтами «льется» с экранов компьютеров и гаджетов. Ведь только в таком случае Украина в будущем получит шанс наконец присоединиться к обществу развитых государств.
В противном случае, если мы продолжим взращивать неграмотную в информационном плане молодежь, то последствия, как сказал Артур Каплан, основатель Департамента медицинской этики Университета Нью-Йорка, «будут весьма удручающими».
Как защититься от фейковых новостей
Ну и напоследок — своеобразная «памятка» для тех, кто хочет проверить подлинность новости из интернета. Она состоит из вопросов, которые следует задавать самому себе при встрече с абсолютно любыми информационными поводами.
- Вызывает ли новость сильные эмоции: страх, гнев или надежду, что новость правдива?
Если ответ положительный, то к содержанию новости стоит отнестись настороженно. Авторы фальшивых новостей стремятся играть на чувствах читателей, а потому могут искажать или брать факты из воздуха чисто ради привлечения внимания аудитории.
- Где вы нашли эту новость? Была ли она представлена на новостном портале, официальном сайте информационного агентства, или появилась в ленте социальных сетей?
В теории, любую новость в сети необходимо проверять, не говоря уже о заметках, опубликованных в блогах или на личных страничках в социальных сетях. Попробуйте связаться с автором новости, задать ему уточняющие вопросы в комментариях или личном сообщении. Проверяйте наличие одних и тех же фактов на нескольких порталах сразу. По возможности, проверьте также и зарубежные СМИ.
- Проанализируйте заголовок. Используется ли эмоциональная пунктуация, например, «!!!»? Написан ли заголовок при помощи CAPS LOCK? Разоблачает ли заголовок некую тайну или заговор? Заканчивается ли заголовок «на самом интересном месте»? Прерывается ли фраза, есть ли недосказанность?
Кликбейт — это способ построения заголовка, который допускает искажение смысла текста, чтобы просто заинтересовать читателя и заставить его перейти по ссылке. «СЕНСАЦИЯ!!! ТО, О ЧЕМ МОЛЧАТ СПЕЦСЛУЖБЫ!!! Оказывается, агенты Госдепа делают такое!..» — подобные заголовки — явные кликбейты. Те, кто действительно обладают секретными данными, вряд ли будут кричать об этом в интернетах.
- Дочитали ли вы статью до конца?
70% пользователей социальной сети Facebook не читают статьи дальше заголовка. Вместе с тем, чтобы создать у себя в голове четкую картинку и взять ответственность за то, во что вы собираетесь поверить, важно не останавливаться на заголовке и прочесть текст полностью, включая комментарии, если таковые есть.
- Присмотритесь к тексту — в каком виде подана информация?
Если текст написан нелитературным языком, в нем присутствуют бранные слова или неуместные шутки, то, скорее всего, в этой новости больше субъективного мнения, нежели фактов.
- Указана ли точная дата публикации новости? Обозначены ли хронологические рамки в тексте новости?
В начале или в конце статьи обязательно должна стоять дата публикации статьи. Кроме того, в теле текста должны находиться четкие хронологические рамки, то есть указания, когда произошло описываемое событие.
- Известен ли сайт, где размещена новость? Можно ли положиться на него?
Названия новостных порталов с уже сложившейся репутацией давно известны публике (BBC, CNN, National Geographic и другие). Новостные порталы, информационные агентства, сайты телекомпаний и прочие источники могут считаться достоверными только в случае, если они не были уличены в намеренных манипуляциях.
- Указан ли автор? Можно ли связаться с автором и задать ему вопросы? Активен ли он в комментариях и ручается ли за предоставленную информацию?
Авторы, особенно уже успевшие приобрести репутацию, не публикуются анонимно и готовы отвечать за информацию, которую они подают читателю. Опять же, при первых сомнениях в правдивости новости, не стесняйтесь связаться с ее автором либо очевидцем описываемых событий: так вы точно будете уверены, что вас не пытаются обмануть.
- Как давно ресурс предоставляет информацию?
Хороший сайт — это сайт, который работает уже на протяжении долгого времени. Новым сайтам-однодневкам явно не следует доверять по наитию. Дважды стоит подумать, если интернет-страница была заброшена на несколько лет, а потом неожиданно возобновила работу.
- Как сайт позиционирует себя?
Практически у каждого издания есть своя специализация, и при анализе источника важно понять, что это за сайт — желтое СМИ, новостной портал или радикально левая интернет-газета. Все-таки издание информационного агентства явно выигрывает у интернет-журнала, который специализируется на светской хронике.
- Есть ли у сайта стандарт оформления страницы? Выверена ли верстка, гармонично ли смотрится текст и иллюстрации?
На профессионально оформленных сайтах новость подается в стандартном формате, который доведен до автоматизма. Следовательно, если сайт выглядит опрятно, ему есть основания верить. В обратной же ситуации, когда страница выглядит сделанной как будто впопыхах, то стоит насторожиться: возможно, вас пытаются накормить фейком.
- Проверьте наличие источников — есть ли ссылки на них либо официальные документы или статистические данные?
Когда автор приводит статистические данные с точными цифрами, то на эту информацию должны быть предоставлены ссылки. Мифические «британские ученые» или «эксперты в области…» без указания на конкретные исследования годятся только для анекдотов. Передача информации должна быть конкретной и точной.
- Есть ли гиперссылки? Не вырваны ли данные из контекста?
Описание случая, свидетелем которого не был сам автор, должно опираться на источник. Причем информация из источника должна соответствовать тексту статьи. Любимый прием лже-новостников — указать ссылку на стартовую страницу официального сайта респектабельного источника и тем самым ввести в заблуждение. Не давайте себя обмануть, обязательно проверяйте соответствие информации источнику.
- Присмотритесь к изображениям, есть ли фотошопные «ляпы»?
Отличить отредактированную картинку от оригинальной не так сложно, если речь идет о горячих новостях: слепленный на скорую руку фейк будет содержать ошибки. Найдя их, вы сможете спокойно закрывать страницу — верить тому, что проиллюстрировано фальшивой картинкой, естественно, не стоит.
- «Гуляют» ли картинки по сети?
Осуществить поиск по Google-картинкам — это дело буквально пары кликов. Попробуйте найти изображение из статьи на просторах сети и посмотреть, на каких сайтах оно успело засветиться. Если картинку используют с отличным от статьи контекстом, то это точно не репортаж с места событий.
- Подтверждают ли новость другие источники?
Новости, особенно о событиях в мире, разлетаются по сети моментально, и если события обсуждаются в нескольких источниках сразу, то им есть основания верить. Главное — определиться, можно ли этим порталам доверять (читаем пункт об анализе ресурса).
- Что говорят о новости специальные сервисы?
Проект Fake News Watch («Дозор фальшивых новостей») отслеживает сайты, на которых появляются фальшивые новости.
Американская компания Poynter Institute создала свою сеть по проверке фактов International Fact-Checking Network, на которых тоже можно проверить новости.
Для украинских пользователей существует портал StopFake. Правда, в последнее время о нем практически не слышно.
Источник: newtonew
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