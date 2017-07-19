Как на Западе подрастающее поколение учат критическому мышлению

Современные школьники растут в эпоху, когда умение обращаться с информацией стало не менее важным навыком, чем умение дышать.

По данным исследовательского центра Pew Research, 92% подростков ежедневно посещает интернет. По причине тотальной доступности смартфонов и планшетов, 24% детей от 13 до 17 лет находятся в статусе «онлайн» практически постоянно, 56% — несколько раз в день, и только 12% заходят в сеть один раз в сутки. При этом большую часть времени дети проводят в социальных сетях.

Аналогичные результаты получили в 2015 году социологи Media Insights Project: выяснилось, что для нового поколения газеты, телевидение и радио бесповоротно ушли в прошлое — 82% опрошенной молодежи от 18 до 34 лет назвали интернет основным источником информации. Более того, 64% респондентов узнают новости о событиях в мире в принципе только из сети.

Перед лицом нескончаемого информационного интернет-потока современный человек, чтобы добиться максимально неискаженного восприятия о мире, должен уметь мыслить критически. Однако если даже взрослые зачастую не способны отличить ложь от правды в интернете, то что тогда говорить о детях, которые по неопытности могут принять на веру любой красиво упакованный бред?

Почему с фейками нужно бороться

В наши дни опасность фейков определенно не следует недооценивать, и вот почему. Во-первых, фейковые новости, будь то маркетинговые уловки или политические провокации, могут исказить картину мира, побудив человека верить в какую-нибудь абсолютно бесполезную ахинею (например, позитивное мышление), на которую он будет тратить свое личное время вместо того, чтобы заняться чем-то действительно полезным. Во-вторых, фейковые новости иногда используются для опустошения кошельков наивных обывателей. Скандальные заголовки привлекают интернет-пользователей на сайты онлайн-мошенников, где по незнанию можно «слить» преступникам всю личную информацию, в том числе — данные банковской карты. Помимо этого, фальшивые новости могут выступать частью информационной войны. Так, один заголовок о том, что террористы «призвали мусульман Америки голосовать за Хиллари», устроил информационную бойню во время выборов в США, а новость о смерти королевы Елизаветы II в январе этого года спровоцировала волну некрологов даже на уважаемых ресурсах, похоронив Ее Высочество заживо. Наконец, фейки способны даже лишить жизни ни в чем не повинных людей. Во время прошлогодней предвыборной кампании в США произошел печальный инцидент, впоследствии получивший название «Пиццагейт». По множеству средств массовой информации «прокатилась» новость, в которой кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинялась в причастности к работе нелегального борделя с несовершеннолетними труженицами через сеть пиццерий. Из-за этого слуха впечатлительный мужчина 28 лет решил совершить самосуд над предполагаемыми сутенерами и устроил стрельбу в заведении. Спустя некоторое время информацию о подпольном борделе опровергли, но, увы, погибших уже не воскресить. Неоднократные случаи дезинформации в сети давно настораживают неравнодушных преподавателей на Западе, которые прекрасно отдают себе отчет в том, что их ученики ныне берут большую часть информации из интернета. Именно поэтому образовательная сфера цивилизованных стран сегодня активно перестраивается под новый вызов: научить детей отличать правду от вымысла, сомневаться и без стеснения задавать вопросы.