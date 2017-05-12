«Как снимать на iPhone 7»: Apple опубликовала несколько коротких видеоинструкций по фотосъемке смартфоном в разных условиях

Прямо перед наступающими выходными компания Apple решила поучить владельцев смартфонов iPhone 7 жизни пользоваться камерами, разместив несколько обучающих роликов на собственном youtube-канале.

К примеру, с помощью этих видео можно узнать, как лучше всего фотографировать портреты, макро-снимки, вертикальные панорамы, а также как именно следует снимать в темноте без вспышки и «активные» кадры, например детей, животных и спортивные события.









Полный список рекомендаций доступен на официальном сайте Apple, на данный момент там можно найти 16 рекомендаций.

Отметим, что как бы смешно для профессионалов не выглядели эти 30-секундные рекомендации, для неискушенных пользователей смартфонов они действительно могут оказаться весьма полезными с практической точки зрения.

Источник: Apple