«Как снимать на iPhone 7»: Apple опубликовала несколько коротких видеоинструкций по фотосъемке смартфоном в разных условиях
Прямо перед наступающими выходными компания Apple решила поучить владельцев смартфонов iPhone 7
жизни пользоваться камерами, разместив несколько обучающих роликов на собственном youtube-канале.
К примеру, с помощью этих видео можно узнать, как лучше всего фотографировать портреты, макро-снимки, вертикальные панорамы, а также как именно следует снимать в темноте без вспышки и «активные» кадры, например детей, животных и спортивные события.
Полный список рекомендаций доступен на официальном сайте Apple, на данный момент там можно найти 16 рекомендаций.
Отметим, что как бы смешно для профессионалов не выглядели эти 30-секундные рекомендации, для неискушенных пользователей смартфонов они действительно могут оказаться весьма полезными с практической точки зрения.
Источник: Apple