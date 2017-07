Клип Уиз Халифы «See You Again» к седьмому «Форсажу» отобрал у «Gangnam Style» звание самого популярного видео YouTube

Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again» из саундтрека к гоночному боевику «Форсаж 7», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру, отобрала у клипа на песню корейского рэпера PSY «Gangnam Style» титул самого популярного видео на YouTube. На момент написания этих строк у нового обладателя титула насчитывается 2 896 116 159 просмотров, что примерно на 1,5 млн просмотров превосходит результат прежнего рекордсмена (2 894 673 077 просмотров). Отметим, что музыкальный клип Wiz Khalifa — See You Again ft. Charlie Puth вышел в 2015 году, тогда как релиз клипа PSY «Gangnam Style» состоялся в 2012 году.

Как отмечает BBC, столь популярным это видео сделало именно то, что сама композиция является данью памяти выдающемуся американскому актеру, а значительная часть клипа состоит из кадров с ним. На последних кадрах видео – сцена из фильма, где машины персонажей Вина Дизеля и Пола Уокера разъезжаются по разным дорогам, а в конце видео приводится титр с надписью «For Paul» («Для Пола»).

Как долго «See You Again» сможет удерживать лидерство, пока неясно. Сейчас ближайшим конкурентом является испаноязычная песню «Despacito» пуэрториканского певца Луиса Фонси (Luis Fonsi), видео на нее вышло только в январе 2017 года и всего за полгода оно собрала больше 2,5 миллиардов просмотров.

Источник: TJ