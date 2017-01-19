Концептуальная карта глобального метро демонстрирует, как Hyperloop может объединить весь мир

Hyperloop — один из самых многообещающих технологических проектов человечества на ближайшее будущее. Как известно, идея вакуумных поездов Hyperloop принадлежит небезызвестному Илону Маску, а над ее реализацией работают многие, но ближе всех подошла американская компания Hyperloop One (бывшая Hyperloop Technologies). В конце прошлого года она подписала партнерское соглашение с властями Дубая и представила концепт автономной скоростной транспортной системы Hyperloop, но новость о другом.

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На днях издание Inverse опубликовало материал под названием «Карта глобального метро показывает, как может выглядеть будущее с Hyperloop», сопроводив его весьма интересной иллюстрацией. При публикации этой заметки в соцсетях заголовок сокращается до «Карта мира показывает, как может выглядеть будущее с Hyperloop», вводя в заблуждение: можно вполне принять эту иллюстрацию за официальную схему Hyperloop. На самом же деле это схема «глобального метро», которую нарисовал в 2003 году писатель Марк Овенден. Он соединил на карте мира все города, в которых уже было метро — или его планировалось построить до 2008-го. Никакого отношения к Hyperloop или компании Hyperloop One схема не имеет.

Тем не менее, сама по себе работа выглядит весьма интересно и нельзя исключать возможность построения реальных веток Hyperloop, которые соединять мегаполисы всего мира. Что касается конкретно этой схемы, похоже, что Овенден ориентировался не на удобство для пассажиров, а просто пытался перенести на глобальную карту схему подземки Лондона.

Источник: Meduza и Inverse