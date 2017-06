Lenovo продемонстрировала неоднозначный концепт «гибкого ноутбука»

Гибкими устройствами сегодня уже никого не удивишь — Samsung «вот-вот» закончит свой первый по-настоящему сгибаемый смартфон-раскладушку, а E Ink и вовсе уже демонстрирует полностью готовый к производству сгибаемый ридер. Однако компании Lenovo все же удалось вызвать у нас это чувство, причем не самим фактом гибкости, а выбором формата устройства.

На проходившем на этой неделе в Нью-Йорке мероприятии Lenovo Transform представители компании продемонстрировали концепт гибкого… ноутбука. На самом деле это были только изображения концепта, так как создать подобное устройство в реальном мире на данный момент вряд ли представляется возможным.

A foldable PC? Maybe someday. Just a concept for now. #LenovoTransform pic.twitter.com/UIq1qpaSwj

— Lenovo (@lenovo) 20 июня 2017 г.