Lenovo продемонстрировала неоднозначный концепт «гибкого ноутбука»

Гибкими устройствами сегодня уже никого не удивишь — Samsung «вот-вот» закончит свой первый по-настоящему сгибаемый смартфон-раскладушку, а E Ink и вовсе уже демонстрирует полностью готовый к производству сгибаемый ридер. Однако компании Lenovo все же удалось вызвать у нас это чувство, причем не самим фактом гибкости, а выбором формата устройства.

На проходившем на этой неделе в Нью-Йорке мероприятии Lenovo Transform представители компании продемонстрировали концепт гибкого… ноутбука. На самом деле это были только изображения концепта, так как создать подобное устройство в реальном мире на данный момент вряд ли представляется возможным.

Судя по изображению, экран гибкого ноутбука больше по площади, чем основная панель со встроенной клавиатурой, так что сгиб будет проходить по экрану, что позволит оставить клавиши жесткими. Сопроводительные надписи указывают, что устройство получит «продвинутые материалы», «выполненный по новой технологии экран» и «поддержку голосовых команд». Дизайнеры компании также добавили концепту знакомые по семейству ThinkPad черты, такие как красную точку стикпойнта и тройные клавиши под ним.

То что выглядит привлекательно на изображениях, далеко не всегда так же симпатично и удобно в использовании в реальной жизни, так что окончательные выводы по поводу гибкого ноутбука Lenovo мы сделаем только после того, как сможем «пощупать» его вживую. А как вам такой концепт?

Источник: Lenovo