Macotakara: iPhone 8 получит сканер радужной оболочки глаза Face ID вместо сканера отпечатков Touch ID и поступит в продажу в октябре-ноябре 2017 года

И вновь свежие новости о будущем флагмане iPhone 8, в этот раз от источника из цепочки поставок комплектующих, который поделился информацией с японским ресурсом Macotakara. Согласно полученной информации, модель iPhone 8 все же представят одновременно с iPhone 7s / iPhone 7s Plus на мероприятии, которое запланировано на начало сентября текущего года.

Однако если эволюционные модели семейства 7s попадут в продажу уже к середине сентября, то старт продаж iPhone 8 будет сдвинут на конец октября — начало ноября, при этом в магазины попадет весьма ограниченное количество этих смартфонов в черном оформлении (с белой версий возникли определенные проблемы). Задержка связана с тем, что Apple очень долго определялась с окончательным расположением сканера отпечатков пальцев.

Напомним, что в разное время в сети появлялись как минимум три варианта размещения сканера отпечатков: под экраном (новый тип), на клавише включения или на задней панели (причем последняя утечка настаивает на втором варианте и тут же опровергает его из-за отсутствия нужных отверстий на чехлах).

Теперь же появился еще более интересный слух — якобы Apple решила вообще отказаться от сканера отпечатков, заменив его сканером радужной оболочки глаза с названием Face ID. Именно таким образом эксперты объяснили количество отверстий над экраном, которых слишком много для обычного смартфона.

Отметим, что до анонса новых моделей смартфонов Apple остается менее двух месяцев, так что ждать определенности фанатам бренда остается не так уж много.

Источник: Macotakara