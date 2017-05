«May the 4th be with you»: Steam, GOG, Humble Bundle и другие магазины объявили скидки на игры и сувениры по вселенной Star Wars

В честь Дня «Звёздных войн», который традиционно отмечается 4 мая (потому что «May the Force be with you» созвучно с «May the fourth be with you»), многие причастные к этой вселенной компании объявили о скидках на продукцию, связанную со Star Wars. Как минимум, о скидках на соответствующие игры объявили сервисы цифровой дистрибуции Steam, GOG и Humble Bundle, а полный список разнообразных предложений, включая сувениры, игрушки, одежду, мебель и другие тематические подарки доступен в конце этой записи.

Распродажа на Steam продлится со 2 по 8 мая, скидки до 77% распространяется на несколько тематических игр, включая Star Wars Classics Collection (PC/Mac) и LEGO Star Wars: The Complete Saga (PC). Полный список доступен по следующей ссылке.

На GOG объявили специальную распродажу со скидками до 77% на игры по вселенной Star Wars. В частности, предлагаются акционные Knights Of the Old Republic, Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy, X-Wing vs. Tie Fighter, Republic Commando и многие другие. Распродажа продлится до 12 мая, полный список предложений доступен по следующей ссылке.

На Humble Bundle также решили порадовать фанатов «Звездных Войн» скидками на эти и другие игры по вселенной, изучить акцию можно по следующей ссылке:

А на официальном сайте Star Wars собрали еще один перечень скидок на игры и весьма полезный список подарков со скидками для фанатов вселенной. Актуален он в первую очередь для США, однако путем нехитрых ухищрений купить предложенные со скидками сувениры можно и из Украины.

Ну, и в честь праздника — добрый пранк от Люка Скайуокера:

Источник: Star Wars