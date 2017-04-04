Netflix и Marvel опубликовали первый тизер сериала The Defenders / «Защитники» и объявили дату выхода — 18 августа 2017 года

Компании Netflix и Marvel опубликовали первый тизер-трейлер сериала The Defenders / «Защитники» и подтвердили дату выхода. Короткая сцена в лифте позволяет увидеть, как именно будут смотреться вместе Джессика Джонс, Сорвиголова, Люк Кейдж и Железный кулак, а также указывает на дату выхода сериала — 18 августа 2017 года.

Напомним, что каждый из четырех вышеупомянутых супергероев вселенной Marvel уже получил свой отдельный сериал, теперь же им предстоит объединить усилия в борьбе с группировкой киллеров Рука/Hand, контролируемых Мадам Гао. Одного из отрицательных героев в сериале The Defenders / «Защитники» сыграет сама великая и ужасная Сигурни Уивер.

Съемки сериала из 8 серий должны были закончиться в конца марта текущего года, так что тизер по всей видимости знаменовал собой окончание съемочного процесса. Напомним, что в 2017 году должен появиться еще один сериал о супергероях Marvel — Каратель / The Punisher с Джоном Бернталом в главной роли.

Источник: The Polygon