Новые электромобили Spark Racing для Formula E получат футуристический дизайн и аккумуляторы удвоенной емкости, которые наконец позволят проезжать полную дистанцию гонки

Французская компания Spark Racing Technology выиграла официальный тендер FIA на разработку электромобилей для пятого сезона гоночной серии Formula E, который пройдет в 2018-2019 г.г. Новую модель SRT05e отличает не только футуристический дизайн, но и способность пройти всю дистанцию гонки от одного заряда батарей.

Для тех, кто не наблюдает за гоночной серией Formula E, последняя фраза выглядит довольно странно. Однако это действительно серьезный прорыв, так как на данный момент пилотам приходится пересаживаться во второй болид в середине гонки, так как текущая версия болида Formula E способна проехать от полного заряда батарей только половину дистанции. Ждать заряда аккумуляторов (даже очень быстрого) в боксах просто нереально, так как это просто убьет дух соревнований, а сокращать и так не самую длинную дистанцию гонки плохо для зрелищности серии.

Отметим, что инженеры Spark Racing Technology разрабатывали все предыдущие болиды для Formula E начиная с 2013 года, так что действительно накопили весьма богатый опыт в данной отрасли. По их заявлению модель SRT05e, пришедшая на смену первой версии SRT01, станет значительно мощнее и получит абсолютно новое шасси. Отметим, что на фото изображена рабочая версия дизайна и при воплощении ее в углепластике некоторые детали вполне могут претерпеть изменения.

Чтобы пройти удвоенную дистанцию, болид получит более емкую и, соответственно, тяжелую аккумуляторную батарею (емкость вырастет с 28 до 54 кВтч), однако при этом разработчики собираются на 10% уменьшить общий вес автомобиля за счет использования новых материалов. Эффективность использования заряда батарей также возрастет за счет более эффективной двигательной установки и более аэродинамичного дизайна. Создатели также побеспокоились о защите гонщика, интегрировав в конструкцию защиту кокпита.

Для сравнения, выше приведена фотография текущего поколения болида SRT01, который гораздо сильнее напоминает автомобили для Formula 1, чем новый вариант SRT05e.

Источник: Spark Racing