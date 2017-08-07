NYTimes: само по себе умение программировать еще не дает конкурентного преимущества ребенку

Специалисты считают, что слепо обучать детей программированию бессмысленно, нужно обращать внимание на более фундаментальные навыки, которые в будущем будут полезными независимо от выбранной ребенком профессии: умение работать в команде, решать проблемы, сопереживать окружающим.

«Формируется ошибочное мнение, что изучение программирования — ответ на все вызовы будущего. Однако человечеству совершенно не нужно, чтобы каждый умел писать на Python. Просто у всех должно быть понимание, в чем машины хороши, а в чем нет — вот это следует понять каждому», — объясняет Кен Голдберг, профессор из Беркли.

Другими словами, дети не должны огораживаться от технологий, но и не должны искусственно вбрасываться в самый их эпицентр, полагают эксперты, поскольку на данный момент мы не можем сказать, как изменятся машины за два десятилетия, не говоря уже о том, какие языки программирования будут использоваться в дальнейшем.

Кроме того, в самом раннем возрасте дети, как известно, лучше всего обучаются через игры, через строительство различных конструкций. Так что даже в случае с программированием усилия должны быть направлены не на обучение конкретным техникам или языкам и не на времяпрепровождение за экраном монитора, а на формирование более широкого взгляда на алгоритмы, на поиск связей. То есть, на так называемое компьютерное мышление, преподаваемое в игровой форме.

«Мы не хотим, чтобы маленькие дети сидели с детства за компьютерами», — рассказывает Марина Умаси-Берс, профессор информатики и детского развития, создатель робота Kibo и языка программирования ScratchJr, предназначенного для детей младше 7 лет.

По ее мнению, детей нужно учить не языкам программирования, а понимаю того, как мыслят машины. Умение разбивать большие проблемы на маленькие части, разрабатывать дорожную карту по их решению, работа с прототипами, получение обратной связи и пересмотр своих действий — все это, по словам ученой, пригодится впоследствии не столько при составлении кода, сколько для полноценной жизни во всем ее многообразии.

Интересно, что ранее Умаси-Берс разработала довольно быстро набравшую популярность среди американских образовательных учреждений учебную программу, в ходе которой дети, изучая поведение роботов, учатся делиться друг с другом своими мыслями и проявлять настойчивость при решении проблем. В частности, время от времени им дают задание разыграть при помощи программируемых роботов сценки из тех или иных рассказов, которые они проходят на уроках литературы. Что примечательно, непосредственно сам кодинг в разработанной программе носит вторичный характер.

Напоследок отметим, что предложенный Умаси-Берс подход к обучению не нов. Он основан на идеях, высказанных еще 50 лет назад Сеймуром Папертом, математиком и теоретиком образования. Паперт одним из первых высказал мысль, что дети лучше всего учатся не тогда, когда учитель или компьютер «запихивают» в них знания, а когда они, следуя своему любопытству, пытаются самостоятельно что-то создать, например, песчаный замок или робота. При этом на своем пути дети непременно совершают те или иные ошибки, которые они учатся преодолевать.

А в 2006 году Джаннет Уинг, ученый компьютерных наук из Университета Колумбии, пересмотрела понятие «компьютерного мышления», заявив, что людям есть чему поучиться у машин.

«Компьютерное мышление — это, грубо говоря, тип мышления, который направлен на решение проблем», — рассказывает она и приводит обыденный пример: «Когда ваша дочь идет в школу утром, она кладет в свой рюкзак то, что пригодится ей в течение дня. Что это, как не предварительная выборка и кэширование?».

«Технологии — это инструмент, при помощи которого людям станет намного проще творить. Однако не стоит забывать, что в конечном счете обойтись без взаимодействия с другими людьми невозможно, поэтому детей обязательно нужно учить работать друг с другом, — добавляет Умаши-Берс. — Более того, не нужно создавать вокруг детей «правильную» среду, в которой все работает так, как положено. Нужно учить их сталкиваться с разочарованиями, так как только столкнувшись с ними, они научатся их контролировать».

По словам ученых, социальные навыки сегодня являются основными предикторами успеха во взрослой жизни.

«Если вы научите детей быть гибкими, не бояться проблем и обращаться друг к другу за помощью, то впоследствии они смогут с легкостью приспособиться к динамичному роботизированному миру будущего, вне зависимости от того, о какой профессии идет речь», — рассказывает Стефани Джонс, профессор образования Гарварда, изучающий развитие у детей социальных и интеллектуальных навыков.

При этом, по мнению специалистов, чрезвычайно важно, чтобы игровой стиль обучения не прерывался в высшей школе. Подобному тому, как дошкольники учатся математике, управляя воображаемым магазином вместо того, чтобы делать сложные расчеты, Джонс предлагает старшеклассникам изучать, например, политику, организовывая на занятиях «парламент в миниатюре», а не просто слушать скучные лекции или читать не менее скучные книги.

«Когда вы учитесь работать в группах и мыслить креативно, вы, как правило, сталкиваетесь с теми проблемами, с которыми не раз будете сталкиваться в дальнейшем, — говорит профессор. — Более того, приобретенные таким образом навыки придутся как нельзя кстати в роботизированном динамичном будущем, когда многие рутинные виды работ на рынке труда исчезнут из-за автоматизации. Креативность подразумевает уникальность, поэтому заменить ее искусственным интеллектом попросту невозможно».

Источники: NYtimes, hightech.fm