Подкаст The Big Beard Theory 127: Игры и софт для исследования космоса

В этом выпуске вы узнаете о пяти полезных и интересных программах и играх для исследования космоса в простом и интерактивном режиме.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:05:28] ⋅⋅⋅ NASA’s Eye — программа, которую NASA используют для своих презентаций.

[00:14:20] ⋅⋅⋅ Universe Sandbox — песочница для создания солнечных систем.

[00:20:52] ⋅⋅⋅ Kerbal Space Program — симулятор космической программы.

[00:31:30] ⋅⋅⋅ Orbiter — хардкорный симулятор космических полетов.

[00:33:24] ⋅⋅⋅ Space Engine — симулятор Вселенной.

[00:37:12] ⋅⋅⋅ Прощание.

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