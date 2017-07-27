Полиция Китая выступила против тестирования беспилотников Baidu на дорогах общего пользования

Крупнейший китайский технологический гигант Baidu недавно провел пресс-конференцию, в ходе которой генеральный директор компании Робин Ли «в прямом эфире» рассекал по городу на прототипе будущего беспилотного автомобиля компании.

«Автомобиль находится в режиме автономного вождения — как вы можете видеть, за рулем никого нет», — заявил тогда Ли с пассажирского сидения седана Lincoln, оборудованного ПО от Baidu.

Презентация впечатлила зрителей и привлекла много внимания, и, в принципе, в этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но»: автопилот откровенно не пришелся по нраву местной полиции.

Our CEO Robin Li arrived in style for his keynote in a self-driving car! #BaiduCreate pic.twitter.com/JmeJ6bh2zO — Baidu Inc. (@Baidu_Inc) July 5, 2017

Отметим, что ранее власти КНР просили технологические компании не тестировать самоуправляемые автомобили на дорогах общего пользования.

«Поведение Baidu будет расследовано и рассмотрено в соответствии с законом», — заявило после презентации Пекинское бюро управления дорожным движением.

По словам правоохранителей, хотя они находят технологию автопилотирования весьма перспективной, разрабатывать и тестировать ее нужно в соответствии с законом, не подвергая опасности жизни других людей.

В Baidu отказались прокомментировать ситуацию.

На данный момент не совсем ясно, какое наказание может понести компания. В Китае нет законов и положений, регулирующих использование автопилотов.

По словам Ван Си, адвоката пекинской юридической фирмы Yuanjia, вождение автомобиля без рук на руле можно трактовать как нарушение ПДД, в частности, как несоблюдение водителем правил безопасного вождения.

«Но также это можно интерпретировать как безобидный жест», — утверждает адвокат.

Напоследок отметим, что Baidu намерена вывести первые беспилотные автомобили собственной разработки на дороги общественного пользования уже в следующем году, а начало массового производства самоуправляемых авто намечено на 2021 год.

Источник: CNN