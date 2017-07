Полиция Китая выступила против тестирования беспилотников Baidu на дорогах общего пользования

Крупнейший китайский технологический гигант Baidu недавно провел пресс-конференцию, в ходе которой генеральный директор компании Робин Ли «в прямом эфире» рассекал по городу на прототипе будущего беспилотного автомобиля компании.

Презентация впечатлила зрителей и привлекла много внимания, и, в принципе, в этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но»: автопилот откровенно не пришелся по нраву местной полиции.

Our CEO Robin Li arrived in style for his keynote in a self-driving car! #BaiduCreate pic.twitter.com/JmeJ6bh2zO

— Baidu Inc. (@Baidu_Inc) July 5, 2017