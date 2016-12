Последнее обновление прошивки электромобилей Tesla включает две рождественские «пасхалки» — световое шоу и навигатор по Марсу

В электромобилях Tesla имеется возможность установки обновлений, которые позволяют внести коррективы в характеристики автомобиля. Например, одно из обновлений недавно скорректировало работу автопилота. Очередное обновление разблокировало пасхалки в Model X.

Обновление с названием Holiday Show сделало возможным виртуально переместиться на Марс. Навигационная система теперь может выводить на дисплей карту марсианской поверхности и корректировать её в соответствии с движением автомобиля. Для активации этого режима нужно зажать логотип Tesla и ввести в поле код «Mars». Функция доступна для владельцев электрокаров Model X и Model S.

Но более интересным является праздничный режим работы автомобиля, доступный только владельцам Model X. Чтобы его активировать, Элон Маск рекомендует припарковать автомобиль в таком месте, где есть много свободного пространства. После этого требуется нажать на логотип Tesla на дисплее информационно-развлекательной системы и в появившемся поле ввести текст «Holidays» или «ModelXmas». Далее остаётся лишь выйти из автомобиля и наслаждаться зрелищем того, как Model X подмигивает ходовыми огнями, фарами и указателями поворотов, а также «машет крылышками» под звуки композиции Wizards in Winter в исполнении Trans-Siberian Orchestra.

To activate the Model X holiday performance, just type holidays or ModelXmas after pressing the logo. Also, Mars. pic.twitter.com/8Cy7YPlECX

— Elon Musk (@elonmusk) 24 декабря 2016 г.