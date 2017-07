Премьера второго сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things состоится 27 октября, Стивена Кинга в нем будет еще больше

Премьера продолжения общепризнанного научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things состоится не на Хеллоуин, который традиционно отмечается 31 октября, как указывал тизер-трейлер, а несколькими днями раньше – 27 октября. Но куда больше интереса вызывает официальный постер, на котором можно увидеть четверку главных персонажей (Одиннадцать, Майк, Дастин, Лукас и Уилл) и жуткого монстра из первого трейлера. Сам по себе постер является идеальной отсылкой к классическому Стивену Кингу.

Stranger Things не был бы столь примечательным без своих идейных вдохновителей. В прошлом создатели черпали вдохновение из таких фантастических фильмов «Инопланетянин» / E.T.: The Extra-Terrestrial, «Полтергейст» / Poltergeist и «Порождающая огонь» / Firestarter. Похоже, что во втором сезоне Stranger Things нас ожидает еще больше Стивена Кинга. Создатели официального постера Stranger Things 2 явно вдохновлялись другими фильмами по романам этого легендарного американского писателя, такими как The Stand, The Mist и Stand By Me. Но в целом все это выглядит как нечто новое (и одновременно навевающее тревогу). Ниже можете сами сравнить постер Stranger Things 2 с постерами вышеупомянутых картин.

В общем, у фанатов Стивена Кинга должно быть предостаточно причин, чтобы ждать премьеры Stranger Things 2 с большим нетерпением, да и у остальных, в принципе, тоже, учитывая успех первого сезона.

Источник: The Verge