Робот-журналист RADAR сможет писать 30 тысяч новостей в месяц

Проект планируется запустить уже в следующем году. Сейчас над ним работают пять человек, которые с помощью открытых официальных источников пытаются автоматизировать процесс написания тематических заметок про медицину, криминал, занятость и другие сферы.

Предполагается, что RADAR, создавая эффективный с точки зрения стоимости контент, существенно облегчит жизнь многим местным газетам и сайтам — главным потенциальным клиентам системы, ныне страдающим от нехватки средств от рекламы. Небольшие СМИ смогут избавиться от части репортеров — и вздохнут с облегчением.

Мнение экспертов

Интересно, что эксперты, однако, скептически относятся к качеству новостей, написанных роботы. Так, п о мнению редактора PA Пита Клифтона, RADAR не удастся полностью заменить людей в журналистике.

«Профессиональные журналисты все еще будут востребованы. Скорее, RADAR просто поможет увеличить объем новостей до уровня, с которым человек не может справиться», — говорит он, подразумевая оговариваемые 30 тысяч заметок в месяц.

Аналогичной точки зрения придерживается Нил Турман из Лондонского городского университета. По его словам, автоматизировать освещение таких сложных тем, как состояние дел в местных судах, практически невозможно.