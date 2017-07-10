Робот-журналист RADAR сможет писать 30 тысяч новостей в месяц
Британское новостное агентство Press Association получило $807 тысяч по программе Google Digital News Initiative на создание проекта RADAR — робота-журналиста, который сможет ежемесячно оформлять 30 тысяч новостей.
Проект планируется запустить уже в следующем году. Сейчас над ним работают пять человек, которые с помощью открытых официальных источников пытаются автоматизировать процесс написания тематических заметок про медицину, криминал, занятость и другие сферы.
Предполагается, что RADAR, создавая эффективный с точки зрения стоимости контент, существенно облегчит жизнь многим местным газетам и сайтам — главным потенциальным клиентам системы, ныне страдающим от нехватки средств от рекламы. Небольшие СМИ смогут избавиться от части репортеров — и вздохнут с облегчением.
Мнение экспертов
«Профессиональные журналисты все еще будут востребованы. Скорее, RADAR просто поможет увеличить объем новостей до уровня, с которым человек не может справиться», — говорит он, подразумевая оговариваемые 30 тысяч заметок в месяц.
Аналогичной точки зрения придерживается Нил Турман из Лондонского городского университета. По его словам, автоматизировать освещение таких сложных тем, как состояние дел в местных судах, практически невозможно.
«Вы не можете освещать правительственные темы с помощью робота, потому что там приходится проводить расследования, а они связаны с политикой, личными отношениями, анонимными источниками, — все это сложно представить в форме голых данных, с которыми может работать алгоритм», — говорит он.
По мнению Турмана, автоматизации подвергнутся только те новости, поводом для которых служат цифры, отчеты, сообщения из официальных источников, с которых можно «спарсить» данные и с помощью ИИ создать более-менее читаемый текст.
Кроме этого, по мнению экспертов, робот-журналист проигрывает человеку, как правило, еще и по тому, что ему сложно проверять фактуру. Так, программа, написанная газетой LA Times, опубликовала однажды новость про землетрясение в Калифорнии амплитудой 7 баллов. Алгоритм банально не смог проверить, что новость — шуточный фейк от Геологической службы США, датированный 29 июнем 2025 года, рассказывающий про землетрясение, произошедшее 100 лет назад.
Таким образом, заключают эксперты, можно предположить, что RADAR будет использоваться в основном в связке с настоящими журналистами, которые будут редактировать готовые тексты, проверять факты, а также в случае чего перенастраивать алгоритмы.
Напоследок отметим, что различные боты уже сегодня активно работают на New York Times, Washington Post, CNN, NBC и другие крупные американские СМИ. Они обрабатывают большое количество информации и статистику, трансформируя все это в понятный читателю текст. Социологические опросы, изменяющийся расклад голосов, победа Дональда Трампа на выборах президента США — публика чаще всего узнавала об этом своевременно именно благодаря оперативности алгоритмов.
Источник: hightech.fm