Шпионский боевик «Атомная Блонда» / Atomic Blonde с Шарлиз Терон в главной роли получил сразу два новых трейлера [видео]

Мы уже рассказывали вам о боевике «Атомная Блонда» / Atomic Blonde, который заслуживает однозначного внимания, несмотря на достаточно вульгарное название.

Во-первых, картина снята на основе комикса The Coldest City, что само по себе не слишком типично для шпионских боевиков (это вам не супергерои с молотами наперевес). Во-вторых, срежиссировал картину трендовый Дэвид Леитч, поучаствовавший в съемках первой части «Джони Уика» и снимающий в данный момент Дэдпула 2. Ну и в-третьих — Шарлиз Терон, без дополнительных объяснений.

Напомним, что по сюжету Шарлиз Терон в роли агента британской разведки MI6 под прикрытием отправляется в Берлин, где пытается расследовать убийство другого агента и вернуть список пропавших двойных агентов. Помогать (или мешать, пока непонятно) ей в этом будет Джеймс МакЭвой, Джон Гудман, София Бутелла и другие персонажи.

Интересно, что создатели картины опубликовали сразу две версии трейлера — стандартную и международную, которые заметно отличаются друг от друга не только порядком смонтированных сцен, но и саундтреком (кстати, голосуйте в комментариях, какая версия вам понравилась больше).

Увидеть фильм «Атомная Блонда» («Самый холодный город») / Atomic Blonde на больших экранах можно будет уже довольно скоро — 27 июля 2017 года.

Источник: Movieclips