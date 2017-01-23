Снести за 10 секунд: В Китае одновременно взорвали 19 жилых домов [видео]

Многие еще наверняка не забыли историю о «падающей башне» в Севастополе, которая появилась после неудачной попытки сноса недостроенного 16-этажного дом на мысе Хрустальный. Видео сноса моментально стало вирусным и разлетелось по всем соцсетям, а сама по себе история дала повод для многочисленных шуток на эту тему.

Сейчас же в сети появился видеоролик одновременного сноса 19 (!) жилых многоэтажных домов в Китае, на месте которых планируется постройка бизнес-квартала с небоскребом высотой 707 метров. Для выполнения этой задачи китайским специалистам понадобилось около пяти тонн тротила, которые заложили в 120 тысячах контрольный точек. Всего 10 секунд хватило, чтобы сравнять все 19 зданий высотой от 7 до 12 этажей с землей.

Снесенные здания занимали площадь в 150 тыс. м2, сама операция прошла 21 января.

Источник: TJ и scmp