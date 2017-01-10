Создатели фильма-фэнтези про украинских супергероев «Сторожевая застава» перенесли премьеру на осень 2017 года и опубликовали первый официальный трейлер

В марте прошлого года мы писали про первый фильм-фэнтези про украинских супергероев «Сторожевая застава», снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского. Тогда его создатели обещали, что картина выйдет в широкий прокат 22 декабря 2016 года, однако в назначенный срок этого не произошло и сегодня появилась информация, что фильм можно будет увидеть в кинотеатрах только осенью 2017 года.

Перенос премьеры продюсер картины Егор Олесов объяснил следующим образом:

«Дата премьеры в Украине была перенесена на осень 2017 года в связи с необходимостью синхронизации с международными продажами ленты, а также для того, чтобы получить наиболее выигрышное место в росписи фильмов в кинотеатрах».

Со своей стороны отметим, что столь значительный сдвиг премьеры обычно говорит не о поиске более удачного слота, а о неготовности фильма или проблемах с его продажами на международном рынке.

По сюжету картины солнечное затмение активизирует магический портал времени и переносит обычного парня из 21 века на тысячу лет назад. Там его ждут смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин — богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней — все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Герой оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость.

Напомним, что «Сторожевая застава» — это первое украиноязычное фэнтези с визуальными эффектами голливудского уровня для семейной аудитории. Режиссером выступит Юрий Ковалев, хронометраж картины составит 100 мин, а бюджет — 40 млн грн. Локациями для съемок фильма стали украинские Карпаты и Скалы Довбуша, Коростышевский карьер, Тетеревский киш и натурная площадка киностудии FILM.UA, где специально были построены масштабные декорации самой Сторожевой заставы. Все СGI и VFX эффекты будет создавать украинская студия Postmodern, обладатель многих престижных мировых наград, многократный номинант на премию VES, аналога премии Оскар в сфере визуальных эффектов.

Источник: НВ