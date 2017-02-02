«Стильный подворот»: LG запатентовала смартфон с гибким экраном, завернутым через верхнюю грань на заднюю панель корпуса

Не секрет, что LG давно и достаточно активно рассматривает разнообразные варианты использования гибких экранов в смартфонах. И один из таких опытов показался компании настолько интересным, что она решила запатентовать его.

Итак, как видно из представленных рисунков, гибкий экран в буквальном смысле обернут вокруг верхней грани корпуса. И на этом экран не заканчивается, как у многих актуальных edge-моделей со скругленными краями, а продолжается практически на всю заднюю панель. Так что по сути дисплей один, но на самом деле перед нами смартфон с двумя экранами — основным и дополнительным.

Наверняка подобную компоновку можно с толком использовать при наличии соответствующей программной оболочки. Например, выводить на заднем экране уведомления и повседневную информацию (календарь, погоду, заряд батареи и т.д.), а на верхней скругленной грани разместить органы управления системой.

Кстати, обратите внимание, что фронтальная часть практически полностью занята экраном, тогда как на задней панели оставили место для дополнительного круглого элемента. Так как подробного описания нет, этот «кружок» может оказаться и кнопкой Home, и сканером отпечатков и объективом камеры или чем-нибудь еще.

Других органов управления и разъемов на рисунках нет, но это не значит, что их не окажется на реальном смартфоне, выпущенном с использованием данного патента. А с учетом того, что гибкие экраны уже готовы к массовому производству, ждать появления смартфонов с нетипичной окантовкой скорее всего осталось не так уж и долго.

Источник: PhoneArena