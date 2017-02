Трейлеры и тизеры фильмов с Супербоула-2017: пятые «Пираты Карибского моря», продолжение «Стражей Галактики», «Призрак в доспехах», второй сезон «Очень странных дел» и др.

Финал Национальной футбольной лиги (НФЛ), известный также как Супербоул, не только крупнейшее ежегодное событие в американском спорте, но и престижнейшая рекламная площадка.

Десятки миллионов американцев бросают все и собираются у телеэкранов, чтобы посмотреть завершающую игру сезона, а киностудии традиционно не жалеют средств для показа трейлеров грядущих фильмов на главном спортивном событии США. В этом году в рамках Супербоул показали немало трейлеров. Студия Disney, к примеру, опубликовала второй трейлер «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. В новом ролике наконец-то появляются капитан Джек Воробей (Джонни Депп) и Уилл Тернер (Орландо Блум).

В США премьера «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» назначена на 26 мая 2017 года.

Кроме новых «Пиратов» показали небольшой видеотизер столь ожидаемого многими продолжения сериала «Очень странные дела». Наконец была названа дата выхода второго сезона сериала «Очень странные дела» – 31 октября 2017 года.

Еще несколько стоящих внимания трейлеров:

Психологический хоррор-триллер A Cure for Wellness / Лекарство от здоровья Гора Вербински, который выходит на большие экраны в США 17 февраля.

Новые 30-секундный тизер фильма «Призрак в доспехах» / Ghost in the Shell, премьера которого намечена на 31 марта 2017 года.

Новый трейлер «Стражей галактики 2» / Guardians of the Galaxy Vol. 2. (5 мая).

Сиквел боевика о киллере Джоне Уике с Киану Ривзом в главной роли выйдет на экраны 10 февраля.

Sony Pictures порадовала новым трейлером фантастического триллера о найденном на Марсе организме «Жизнь», который выходит 24 марта.

Куда же без супергероев. Напомним, фильм «Логан» / Logan о постаревшем Росомахе и его преемнице X-23 выходит на большие экраны 3 марта.

Завезли на «Супербоул» и трейлер фильма «Форсаж 8» / The Fate of the Furious, премьера которого намечена на 14 апреля.

Ну и на десерт – трейлер новых «Трансформеров» Майла Бея, которые выходят 23 июня.

К слову, в этом году финал Супербоула звание чемпиона Национальной футбольной лиги досталось команде «Нью-Инглэнд Пэтриотс», обыгравшей своих соперников из «Атланты Фэлконс» со счетом 34:28. Это уже пятая победа в активе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», тогда как для «Атланты Фэлконс» титул мог стать первым. «Фэлконс» не становились чемпионами ни разу и всего второй раз в истории дошли до финала НФЛ.

