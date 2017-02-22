Twitch-стример Poshybrid скончался во время благотворительного игрового марафона

Twitch-стример Брайан Виньо (Brian Vigneault), известный также как Poshybrid, скончался во время 24-часового игрового марафона в World of Tanks. По свидетельствам очевидцев, стример покинул свой компьютер в полчетвертого утра 19 февраля, на 22 часу игрового «забега», и не вернулся обратно.

Сообщается, что 35-летний мужчина собирал деньги для фонда Make-A-Wish — международной благотворительной организации, помогающей исполнять желания смертельно больным детям.

Когда стример отошел от компьютера «покурить» и не вернулся, зрители и модераторы решили, что он просто заснул. На следующий день один из его друзей обнаружил, что аккаунт Виньо в мессенджере Discord стал активным, и попытался с ним связаться. Но на другом конце «провода» оказался уже детектив местной полиции. Следователь сообщил, что стример был найден мертвым и что причины его смерти устанавливаются.

В дальнейшем журналисты Kotaku связались с полицейским департаментом города Вирджиниа-Бич и получили подтверждение о начале расследования по факту смерти стримера. «На данный момент нет никаких причин считать, что имело место убийство», — заявил представитель полиции.

Хотя заключение судебно-медицинской экспертизы, по которой станет ясно, вследствие чего наступила смерть стримера, пока отсутствует, журналисты отмечают, что подобные «забеги» крайне пагубно влияют на здоровье их участников.

Игровое времяпрепровождение на первый взгляд не кажется особо напряженной деятельностью, но в действительности длительные игровые забеги могут нанести здоровью стримеров (как психическому, так и физическому) непоправимый вред. В частности, сами стримеры жалуются, что по мере роста популярности им хочется стримить все дольше и дольше. В связи с этим у многих из них развивается депрессия, нарастает тревога, а также появляются проблемы со сном.

Кроме этого, сидение на одном месте в течение долгого времени негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

К слову, предположительно Виньо умер из-за сердечной недостаточности, вызванной тяжелой депривацией сна.

Напоследок отметим, что игровой клан Виньо уже почтил память о стримере на своей странице в Facebook. «Мы не можем найти слов, чтобы описать, как грустно сейчас всем нам», — написала команда.

Wargaming.net, разработчики World of Tanks, также не остались в стороне и выразили соболезнования семье погибшего: «В Wargaming опечалены известием о смерти стримера Брайана Винье, более известного как PoShYbRiD, преданном игроке World of Tanks, жертвовавшим заработанные деньги организации Make-A-Wish. Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье и друзьям».

Источники: PCGamer, Polygon, Kotaku