Украденные на CES 2017 ноутбуки Razer Valerie продают на китайском Taobao за $22 тыс.

Буквально на днях мы писали о том, что компания Razer «потеряла» на недавней выставке CES 2017 два прототипа своего концептуального игрового ноутбука Valerie и предлагала целых $25 тыс. «сыщикам», которые помогут отыскать устройства и наказать виновных. Как часто бывает в таких случаях, таинственным образом исчезнувшие со стенда ноутбуки Razer нашлись. Как выяснилось, они давно покинули пределы США и сейчас находятся… в Китае.

В настоящее время украденные ноутбуки свободно продаются на популярной китайской онлайн-площадке Taobao. Едва ли лицо, пытающее выручить за краденный ноутбук эквивалент $21700 является тем самым «ловкачом», который унес устройства из-под носа Razer. Скорее всего, устройства уже сменили нескольких владельцев и отследить самих преступников уже не удастся. Но вернуть ноутбуки, особенно, если они столь ценны для Razer – запросто. И да, производитель уже в курсе дела, так что не стоит тратить своей время и трафик впустую. В смысле, не нужно отправлять эту «информацию» Razer в надежде получить $25 тыс., этот поезд уже ушел.

Источник: wccftech и unwire