В Калифорнии исследуют практическую реализуемость налога на роботов
Тема автоматизации предприятий ныне является одной из наиболее обговариваемых тем в СМИ. Очень многие эксперты обеспокоены тем, что уже в ближайшем будущем роботы могут оставить всех нас без работы и, как следствие, без средств к существованию.
Именно по этой причине член совета супервизоров Сан-Франциско Джейн Ким всерьез задумалась о введении налога на роботов и, чтобы привлечь к этой проблеме внимание, организовала инициативу Jobs of the Future. В ходе кампании планируется исследовать практическую реализуемость концепции налога на роботов, который в теории должны будут выплачивать фирмы, заменившие людей машинами. При этом полученные средства чиновница намерена пустить на «образование, переобучение и целевые инвестиции в новые отрасли».
«Технологии — это удивительная вещь, которая не только помогает в производстве, но и улучшает жизни, — сказано в заявлении кампании. — Вместе с тем, преимущества технологий сегодня распределены не равномерно. Если горстка людей пожинает все плоды, тогда как миллионы теряют работу, возникает серьезная социальная дилемма, которую мы должны решать. Данная инициатива требует от тех, кто пожинает все плоды, немного поделиться ими с уволенными сотрудниками, чтобы помочь им обрести новые возможности».
В конечном счете Ким намерена выработать окончательное решение по вопросу «налога на роботов» и затем представить его на местном референдуме в Калифорнии.
Напоследок отметим, что ранее в интервью Business Insider чиновница — к слову, представляющая в Совете супервизоров районы, где центры высоких технологий соседствуют с бедными кварталами, — заявила: «Я считаю, что очень важно, чтобы мы сейчас обратили внимание на этот вопрос, потому что мы находимся в центре технологической революции. При этом у нас есть доступ к большому числу ученых, исследователей и компаний, которые могут помочь нам найти решение этой проблемы».
Источники: hightech.fm, Seeker