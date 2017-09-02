В Калифорнии исследуют практическую реализуемость налога на роботов

Тема автоматизации предприятий ныне является одной из наиболее обговариваемых тем в СМИ. Очень многие эксперты обеспокоены тем, что уже в ближайшем будущем роботы могут оставить всех нас без работы и, как следствие, без средств к существованию.

Именно по этой причине член совета супервизоров Сан-Франциско Джейн Ким всерьез задумалась о введении налога на роботов и, чтобы привлечь к этой проблеме внимание, организовала инициативу Jobs of the Future. В ходе кампании планируется исследовать практическую реализуемость концепции налога на роботов, который в теории должны будут выплачивать фирмы, заменившие людей машинами. При этом полученные средства чиновница намерена пустить на «образование, переобучение и целевые инвестиции в новые отрасли».