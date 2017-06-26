В Microsoft похвастались тем, что их искусственный интеллект лишил работы специалиста по данным

Когда разного рода эксперты начинают разглагольствовать об искусственном интеллекте и о нехватке рабочих мест вследствие тотальной автоматизации, то они, как правило, подразумевают некоторое абстрактное будущее. Тем не менее, разработанный в недрах Microsoft ИИ уже сегодня в состоянии лишить человека его рабочего места.

Об этом заявила Дженнифер Чайес, ученый из исследовательского подразделения американского IT-гиганта. Чайес похвасталась тем, что в одном из неназванных стартапов уволили специалиста по данным, отдав предпочтение искусственному интеллекту от Microsoft, именуемому Custom Decision Service.

«Это произошло в одном из стартапов. Ребята были стеснены в средствах, поэтому они приняли решение уволить своего специалиста по данным, отдав предпочтение нашей платформе. Которая, к слову, не только обходится им дешевле, но и работает намного эффективнее», — заявила Чайес.

Как сложилась судьба уволенного специалиста, Чайес умолчала. Однако журналисты предположили, что ученый вряд ли долго оставался безработным, так как профессия дата-аналитика сегодня пользуется спросом. Вместе с тем, инцидент наглядно продемонстрировал, что в век облачных сервисов анализ информации может происходить совершенно без участия человека.

«Но что же такое этот Custom Decision Service?», — возможно, поинтересуетесь вы. CDS представляет собой инструмент на основе машинного обучения, предназначенный для персонализации контента. Грубо говоря, ИИ анализирует поведение пользователей, а затем выдает персонализированные рекомендации.

Подобного рода технологии Microsoft сегодня использует во многих своих продуктах, например, MSN. При этом Microsoft — далеко не единственная компания, предлагающая решения на основе ИИ. Google, Amazon, IBM и многие другие технологические компании также разрабатывают подобные сервисы, благодаря которым воспользоваться преимуществом искусственного интеллекта ныне может любой желающий. Как результат, сегодня ИИ используется предпринимателями в самых различных бизнес-проектах, позволяя, к примеру, ограниченным в деньгах стартапам работать с данными, не прибегая к услугам дата-аналитиков.

Напоследок попробуем дать ответ на весьма щепетильный вопрос: станет ли профессия специалиста по данным невостребованный из-за распространения ИИ? Журналисты источника предположили, что такого не произойдет.

По их мнению, благодаря ИИ у многих информационных экспертов, напротив, появятся новые обязанности и новые интересные задачи. Компьютер возьмет на себя все рутинные операции с данными, а человек в это время сможет тестировать новые способы работы с информацией, по-новому строить свою работу; в конце концов, время от времени проверять работу ИИ.

Вместе с тем, некоторые дата-аналитики все же попадут под сокращения. В особенности это касается небольших компаний, где на счету каждая копейка; не заинтересованных в разработке новых методик анализа данных. Благодаря доступному машинному обучению они в принципе смогут обходиться без дата-аналитиков.

Источники: venturebeat