В NASA намерены разработать дизайн щитов от космической радиации в стиле оригами

Радиационный щит — необходимый компонент для будущих дальних пилотируемых полетов, поскольку космические лучи являются одним из основных препятствий для космических исследований: влияние высокоэнергетических частиц не только представляет угрозу для здоровья космонавтов, но также может вывести из строя технику. Именно поэтому разработка защиты космических аппаратов и космонавтов от этого губительного излучения находится в приоритете для NASA.

По мнению инженеров Национального космического агентства США, в раскрытом виде щит должен быть достаточно большим, чтобы покрыть как космический корабль во время его путешествия, так и поселения, которые люди рано или поздно создадут на Луне, Марсе или на любой другой планете. Вместе с тем, в сложенном виде он должен быть достаточно компактен для перевозки и хранения.

«NASA хочет что-то достаточно компактное, что можно расширить в случае необходимости и обеспечить максимальную защиту от радиации», — объясняет инженер Хелен О’Брайен из Императорского колледжа Лондона.

Исследовав многие варианты, в NASA пришли к выводу, что принципы оригами могут оказаться наиболее эффективным способом упаковки алюминиевых противорадиационных экранов, и объявили о начале кампании по поиску экспертов в этом древнейшем искусстве складывания бумаги, готовых помочь в разработке дизайна будущей радиационной защиты космических аппаратов.

Прием заявок начнется в ближайшее время на краудфандинговой платформе Freelancer. Сообщается, что наиболее перспективные концепты складной защиты впоследствии будут задействованы при постройке обитаемых капсул космических кораблей и, возможно, домов на других планетах.

Источник: Engadget