В Швейцарии заработал завод по извлечению углекислого газа из воздуха

На территории Швейцарии заработал «первый в мире» завод, который вытягивает из атмосферы углекислый газ. Он представляет собой установку «прямого захвата воздуха» (Direct air capture), разработанную компанией Climeworks.

Сообщается, что сооружение способно поглощать до 900 тонн CO 2 ежегодно. После того, как углекислый газ извлекается из воздуха, его поставляют в качестве сырья на ближайшую овощную ферму, где он используется в качестве удобрения.

Интересно, что инженеры компании Climeworks впервые задумались о создании установки еще в 2008-м году. На воплощение в жизнь задумки у них ушло целых 9 лет!

Отметим, что установка расположена на крыше одного из «обычных» заводов в пригороде Цюриха. Она состоит из 18 стальных контейнеров с вентиляторами. Контейнеры «собирают» приблизительно 2460 кг углекислого газа в день (в зависимости от погодных условий).

«Вентиляторы, установленные снаружи, всасывают воздух, — объясняют инженеры. — Затем внутри каждого коллектора воздух проходит процессы адсорбции и десорбции, а затем «выдувается» наружу».

Специальные фильтры насыщаются углекислым газом в течение нескольких часов, а затем нагреваются до 100 °C, чтобы пройти процесс десорбции. В завершении чистый CO 2 «перевозят» на ближайшую ферму через газопровод.

Источник: «Популярная механика«