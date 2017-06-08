В Швейцарии заработал завод по извлечению углекислого газа из воздуха
На территории Швейцарии заработал «первый в мире» завод, который вытягивает из атмосферы углекислый газ. Он представляет собой установку «прямого захвата воздуха» (Direct air capture), разработанную компанией Climeworks.
Сообщается, что сооружение способно поглощать до 900 тонн CO2 ежегодно. После того, как углекислый газ извлекается из воздуха, его поставляют в качестве сырья на ближайшую овощную ферму, где он используется в качестве удобрения.
Интересно, что инженеры компании Climeworks впервые задумались о создании установки еще в 2008-м году. На воплощение в жизнь задумки у них ушло целых 9 лет!
Отметим, что установка расположена на крыше одного из «обычных» заводов в пригороде Цюриха. Она состоит из 18 стальных контейнеров с вентиляторами. Контейнеры «собирают» приблизительно 2460 кг углекислого газа в день (в зависимости от погодных условий).
«Вентиляторы, установленные снаружи, всасывают воздух, — объясняют инженеры. — Затем внутри каждого коллектора воздух проходит процессы адсорбции и десорбции, а затем «выдувается» наружу».
Специальные фильтры насыщаются углекислым газом в течение нескольких часов, а затем нагреваются до 100 °C, чтобы пройти процесс десорбции. В завершении чистый CO2 «перевозят» на ближайшую ферму через газопровод.
Источник: «Популярная механика«
- Любопытно, что Climeworks назвали свой завод по переработке углекислого газа «первым в мире». Однако, «загуглив», я обнаружил, что Audi построила похожий завод, правда, небольшой и экспериментальный, еще в 2015 году.